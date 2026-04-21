Weißmann-Affäre: „In meiner Welt haben wir Sex, wenn ich Sex will“

Ein einziger Satz aus einem Chat hat Österreich aufgewühlt – und eine Debatte entfacht, die weit über den ORF hinausreicht.

Die Affäre um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat eine neue Dimension erreicht. Im Zentrum steht ein Satz, der inzwischen weit über Österreich hinaus für Aufsehen sorgt: „In meiner Welt haben wir Sex, wenn ich Sex will.“ Laut der Wochenzeitung Falter stammt diese Formulierung aus Chatnachrichten zwischen Weißmann und einer ORF-Mitarbeiterin – und sie steht sinnbildlich für eine Debatte, die längst über den konkreten Einzelfall hinausgewachsen ist.

Auf den ersten Blick scheint die formale Einordnung eindeutig: Eine interne Compliance-Prüfung beim ORF kam zu dem Schluss, dass kein sexueller Belästigungstatbestand im strafrechtlichen Sinne erfüllt sei. Doch genau an diesem Punkt setzt das eigentliche Problem an. Während die rechtliche Beurteilung Weißmann entlastet, zeichnen die veröffentlichten Chatausschnitte ein erheblich anderes Bild. Wie der Falter berichtet, sollen sie eine Kommunikation dokumentieren, die von Drohungen, sexualisierten Inhalten und einem ausgeprägten Machtgefälle geprägt war.

Einvernehmen unter Druck

Die betroffene Mitarbeiterin widerspricht der offiziellen Version mit aller Deutlichkeit. In einem Fernsehinterview bezeichnete sie die Behauptung, die Beziehung sei einvernehmlich gewesen, als „eindeutige Lüge“. Der Fall stellt damit eine unbequeme, aber unausweichliche Frage: Ab wann ist Zustimmung wirklich freiwillig – und ab wann entsteht sie unter dem Druck äußerer Umstände?

Im juristischen Verständnis wird Einvernehmen häufig als binäre Kategorie behandelt: entweder vorhanden oder nicht. Die Realität in hierarchischen Strukturen wie einem Medienkonzern ist jedoch ungleich vielschichtiger. Sobald eine Person in einer Machtposition Erwartungen kommuniziert, Dynamiken initiiert oder sexualisierte Botschaften sendet, entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht.

Auch ohne explizite Drohung kann daraus ein impliziter Druck erwachsen – gespeist durch Karriereabhängigkeit, räumliche Nähe zur Macht oder die Angst vor beruflichen Nachteilen. Der zitierte Satz erscheint vor diesem Hintergrund weniger als individuelle Grenzüberschreitung denn als Ausdruck eines bestimmten Weltbildes: eines, in dem sexuelle Verfügungsgewalt als selbstverständlich gilt und nicht als gemeinsam getroffene Entscheidung.

Recht gegen Moral

Dass die Affäre gerade jetzt an Fahrt gewinnt, hat auch mit den Mechanismen des Mediensystems zu tun. Während der interne ORF-Bericht zunächst zur Beruhigung der Lage beitragen sollte, bewirkte die Veröffentlichung der Chatverläufe das genaue Gegenteil. Der Falter begründet die Entscheidung zur Publikation damit, dass das öffentliche Interesse überwiege – insbesondere weil es sich um eine prominente Person des öffentlichen Lebens handle und um mögliche Missstände in einem staatsnahen Unternehmen.

Wer den Fall als bloße Privatangelegenheit zwischen zwei Erwachsenen abtut, unterschätzt seine Tragweite. Er berührt zentrale gesellschaftliche Fragen unserer Zeit: Machtmissbrauch in Organisationen, die Grenzen von Einvernehmen im Arbeitsumfeld, die Diskrepanz zwischen Recht und Moral sowie den Umgang mit sexualisierter Kommunikation in digitalen Räumen.

Gerade der letzte Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit: Chats erzeugen eine neue Form von Nähe – und gleichzeitig eine neue Form von Beweisbarkeit.

Was früher im Verborgenen blieb, wird heute dokumentiert, reproduziert und öffentlich verhandelt.