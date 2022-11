MTEL Austria: alle Tarife auch für Schweiz und Nordmazedonien

Du hast bereits ein Smartphone und bist voll zufrieden damit. Super! – Wir haben die passende SIM-Karte mit dem richtigen Tarif für dich. Ein Tarif, der dich sicherlich sowohl vom Preis, aber ganz besonders vom Inhalt des Pakets mehr als begeistert.

Die neuen FLEX Sim Only Tarife, das Highlight dieser Weihnachtskampagne, sind von uns mit besonders viel Datenvolumen und einem günstigen Preis ausgestattet worden.

So erhält man durch den hauseigenen Preis-Leistung-Sieger, 77 Gigabyte 4G Datenvolumen, unlimitierte Minuten und SMS sowie alle bekannten Vorteile der MTEL Flex Tarife: Keine Bindung und kein Aktivierungsentgelt! Und das alles zum Superpreis von € 17,49.

mtel

MTEL auch in der Schweiz verwenden

Ideal für alle die in den Schweizer Alpen ihren Weihnachtsurlaub verbringen und auf mobiles Internet für Google Maps, Instagram, WhatsApp und Co. angewiesen sind. Jetzt ist das auch ohne Zusatzkosten möglich! Denn MTEL kann man jetzt auch in der Schweiz verwenden!

Um die Vorteile dieses Tarifs zu genießen, musst du nicht in die Schweiz fahren – all dein Datenvolumen gilt bei MTEL in der gesamten EU und in allen bisherigen Netzen der MTEL Zone. Also auch in Serbien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro.

Wenn du mehr darüber wissen willst, HIER findest du alle FLEX Tarife. Oder du rufst uns einfach unter 0800 667 667 an.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.