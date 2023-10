Musikfans enttäuscht: Spotify erhöht die Preise

Spotify-Nutzer in Deutschland müssen sich auf höhere Preise einstellen. Der populäre Musik-Streaming-Dienst hat angekündigt, seine Abo-Preise zu erhöhen. Das Einzel-Abo kostet nun 10,99 Euro statt 9,99 Euro, während die Duo-Premium-Version auf 14,99 Euro ansteigt, was einem Anstieg von zwei Euro entspricht. Das Familien-Abo, das früher für 14,99 Euro erhältlich war, steigt auf 17,99 Euro, also um drei Euro. Selbst Studenten, die bisher von günstigeren Preisen profitierten, müssen nun einen Euro mehr pro Monat zahlen.

Spotify ist ein Musik-Streaming-Dienst, der es Nutzern ermöglicht, Songs und Alben aus aller Welt zu streamen. Die App ist in Deutschland weit verbreitet und wird täglich von Millionen von Menschen genutzt. Spotify bietet verschiedene Abo-Modelle an, die zu unterschiedlichen Konditionen erhältlich sind. Bemerkenswert ist, dass die Preise des Dienstes seit einem Jahrzehnt unverändert geblieben sind, was diese jüngste Ankündigung umso überraschender macht. Zuvor hatte Spotify bereits in den Nachbarländern die Preise erhöht.

Die Details dieser Preiserhöhung sind für viele Nutzer relevant. Alle Abonnenten werden per E-Mail und auch in der App über die Preiserhöhung informiert. Um das Abo weiterhin nutzen zu können, müssen sie dem neuen Preis zustimmen. Falls sie dies nicht tun, behält sich Spotify das Recht vor, das Abo zu kündigen. Den Nutzern wird eine Frist von drei Monaten eingeräumt, um ihre Entscheidung zu treffen.

schwere Folgen

Die Preiserhöhung könnte weitreichende Folgen für die Nutzer und den Streaming-Markt insgesamt haben. Während einige Nutzer bereit sein könnten, mehr für den Service zu zahlen, könnten andere sich nach alternativen Musik-Streaming-Diensten umsehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Änderung auf die Nutzerzahlen von Spotify auswirken wird. Ob es auch in Österreich zu einer Preiserhöhung kommen wird, ist noch nicht bekannt.