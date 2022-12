Mutter ging einkaufen und ließ Baby mit Schädelbruch zurück – tot

Eine Mutter aus Melksham ließ ihr Baby mit einem Schädelbruch bei 27 Grad zuhause sterben, während sie einkaufen ging. Sie wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Stacey Davies (35) ließ ihren einjährigen Sohn Ethan Davies im Juni 2018 zwei Stunden lang allein im Bett, während sie in einem Einkaufszentrum in der Nähe ihres Hauses in Melksham Besorgungen machte.

Ethan war in einem warmen Raum eingesperrt, in dem alle Fenster geschlossen waren und kein Ventilator lief, obwohl die Temperatur hoch war. Er hatte auch einen Schädelbruch, den er laut Davis nach einem Sturz erlitten hatte, aber die Autopsie konnte nicht genau feststellen, wie es zu der Verletzung kam.

Davis, die regelmäßig Marihuana konsumierte, sogar in dem Zimmer, in dem ihr Sohn wohnte, besuchte Ethan nur eine halbe Stunde, nachdem sie vom Einkaufen zurückgekehrt war.

Während des Prozesses erfuhr die Jury, dass sie nach ihrer Ankunft im Haus mit einer Freundin sprach. Als sie schließlich Ethans Zimmer betrat, fand sie ihn bewusstlos in seinem Kinderbett. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, aber trotz der Bemühungen der Ärzte wurde er bald für tot erklärt, schreibt die Daily Mail.

Stacey wurde gestern verurteilt und bekannte sich zuvor des Verbrechens wegen grausamen Verhaltens gegenüber Kindern schuldig. Die Anwältin behauptet, sie habe Wochenbettdepressionen.

Während des Prozesses wurden die Autopsie-Ergebnisse bekanntgegeben: Ethan hatte eine schwere Kopfverletzung, einen Schädelbruch, der 15 Zentimeter lang war, aber die genaue Todesursache konnte nicht bestimmt werden.

Im Interview mit der Polizei gab Stacey an, dass der Junge auf den Boden gefallen sei und sich den Kopf angeschlagen habe, sie aber keine Zeit gehabt habe, ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen. „Jeder normale Elternteil würde die Verletzung bemerken und sofort zum Arzt gehen“, sagte der Richter.

Der Arzt, der die Autopsie des Jungen durchführte, sagte, dass Spuren von Cannabis in seinem Haar gefunden wurden. Nachdem Stacey die Ergebnisse der Autopsie gehört hatte, sagte sie, sie habe oft Gras geraucht, während Ethan in der Nähe war. Ihr Anwalt behauptete die ganze Zeit, es sei eine postpartale Depression. Er sagte, dass Stacey Ethan per Kaiserschnitt zur Welt gebracht habe und dass der Junge sofort eine Dickdarmoperation benötigte.

Aus diesem Grund lag er zwei Monate im Krankenhaus. Während der Behandlung hatte Stacey finanzielle Probleme und konnte ihn nicht besuchen. „Sie hat ihn selten im Krankenhaus besucht, sie hat behauptet, dass sie keinen Transport zum Krankenhaus finden konnte“, sagte der Anwalt.

Auf diese Worte hin sagte der Richter, dass sie definitiv an Depressionen leide, aber auch, dass sie sie auf die falsche Weise bekämpfe, indem sie Betäubungsmittel nehme. Der Anwalt meinte, dass sie nach Ethans Verletzung nicht zum Arzt gegangen sei, weil sie befürchtete, dass die Sozialdienste ihn ihr wegnehmen würden.

Obwohl die Verteidigung den Richter bat, alle Umstände zu berücksichtigen, sagte sie nach der Urteilsverkündung, dass sie es “aus egoistischen Gründen getan” habe.