Nach Beauty-Eingriff arbeitslos? ÖGB warnt vor rechtlicher Grauzone

Schönheitsoperationen boomen, doch wer zahlt die Auszeit danach? Die rechtliche Grauzone zwischen medizinischer Notwendigkeit und ästhetischem Wunsch sorgt für Unsicherheit.

Der Boom bei Schönheitsoperationen stößt auf arbeitsrechtliche Unklarheiten, wie der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hervorhebt. Die Genesungszeit nach solchen Eingriffen bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone. Ein Krankenstand mit Entgeltfortzahlung steht Arbeitnehmern ausschließlich bei medizinisch notwendigen Eingriffen zu. Martin Müller, Arbeitsrechtsexperte des ÖGB, bestätigt die klare Rechtslage bei medizinischer Indikation. Bei rein kosmetischen Prozeduren gelten jedoch andere Regeln.

Strenge gesetzliche Vorgaben

Das österreichische Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen (ÄsthOpG) setzt bereits bei der Vorsorge an. Zwischen der ärztlichen Aufklärung und der schriftlichen Einwilligung muss eine Bedenkfrist von mindestens zwei Wochen liegen. Die Operation selbst darf erst am Tag nach der Einwilligung erfolgen. Schönheitsoperationen an Personen unter 16 Jahren sind komplett verboten, bei 16- bis 18-Jährigen ist zusätzlich die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

Planung ästhetischer Eingriffe

Für ästhetische Eingriffe rät Müller zu vorausschauender Planung. „Wenn ich dann aus dem Krankenstand zurückkomme und vorher anders ausgesehen habe, als ich nachher aussehe, dann wird dem Arbeitgeber offensichtlich auffallen, dass ich nicht erkrankt bin, sondern dass ich aus einem anderen Grund nicht da war. Und das kann zu Schwierigkeiten führen“, erklärte er im Wien heute-Interview. In diesen Fällen empfiehlt sich die Beantragung von Urlaub oder Zeitausgleich.

Risiken und Konsequenzen

Behandlungen in illegalen Kosmetikstudios führen mitunter zu gefährlichen Komplikationen. Doch selbst bei legalen Verfahren bleibt die Frage offen: Gilt die Erholungsphase nach einem Schönheitseingriff als Krankenstand oder private Angelegenheit? Besonders problematisch wird es bei fragwürdigen Operationsumgebungen. „Wenn ich den Eingriff in einer Privatwohnung durchführen lasse oder im Hinterzimmer von einem Geschäft, dann kann ich schon damit rechnen, dass das Ganze nicht sehr seriös ist. Handle ich grob fahrlässig, riskiere ich natürlich auch meine Entgeltfortzahlung“, warnte Müller.

Eine Sonderregelung gilt bei unerwarteten Komplikationen: Nur wenn nach einer Schönheitsoperation tatsächliche gesundheitliche Probleme auftreten, die eine Arbeitsunfähigkeit verursachen, kann eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt werden. Die Krankenkasse behält sich jedoch vor, in solchen Fällen die Kostenübernahme für Krankengeld ganz oder teilweise abzulehnen.

Zwischen persönlichen Wünschen und gesetzlichen Verpflichtungen existiert weiterhin eine rechtliche Unschärfe. Obwohl Schönheitsoperationen mittlerweile zum Alltag gehören, mangelt es an eindeutigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

Die Kategorisierung der Erholungszeit nach solchen Eingriffen dürfte daher auch künftig Anlass für Kontroversen bieten.