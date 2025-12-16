Nach Fabians Tod: 16-jährige Fenja spurlos verschwunden

Erneuter Vermisstenfall erschüttert Güstrow: Nur Wochen nach dem tragischen Tod des achtjährigen Fabian wird nun die 16-jährige Fenja verzweifelt gesucht.

Die 16-jährige Fenja Bremer wird seit Montagmorgen in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) vermisst. Die Suche nach der Jugendlichen weckt in der mecklenburgischen Kleinstadt beunruhigende Erinnerungen, da erst vor wenigen Wochen der achtjährige Fabian aus Güstrow verschwunden war. Der Junge wurde später tot im nahegelegenen Klein Upahl aufgefunden. In diesem Fall sitzt die ehemalige Lebensgefährtin seines Vaters unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Suche nach Fenja

Fenja wurde am Tag ihres Verschwindens zuletzt gegen halb acht Uhr morgens gesehen. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und trägt ihre dunklen Haare taillenlang. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer blauen Jacke und schwarzen Stiefeln bekleidet.

Laut Nordkurier schließen die Ermittler nicht aus, dass sich die Teenagerin möglicherweise in einer hilflosen Situation befinden könnte.