Nach Hygiene-Skandal: Nächtliche Razzia im Großmarkt Inzersdorf

Nächtliche Razzia im Großmarkt Inzersdorf: Marktamts-Beamte nehmen 83 Lebensmitteltransporter unter die Lupe. Die Kontrollen decken mehrere Verstöße auf.

In einer nächtlichen Großaktion kontrollierte das Wiener Marktamt am 5. Mai den Großmarkt Inzersdorf. Die Beamten nahmen zwischen 22 und 6 Uhr insgesamt 83 Lebensmitteltransporter unter die Lupe. Bei den Überprüfungen standen sämtliche Aspekte im Fokus: von der Einhaltung der Kühlkette über Dokumentation und Biozertifikate bis hin zur Kontrolle auf radioaktive Belastung. Besonders intensiv wurden Frischfleischlieferungen mittels pH-Wert-Messungen auf ihre Qualität geprüft.

Der Inzersdorfer Großmarkt gilt als zentrale Drehscheibe für die Lebensmittelversorgung Wiens. Auf einer Fläche von etwa 30 Hektar werden täglich massive Mengen an Obst, Gemüse, Fleisch und Blumen umgeschlagen – rund 70 Prozent des ostösterreichischen Handelsvolumens laufen über diesen Knotenpunkt. Auch Gastronomiebetriebe und Hotels decken hier ihren Bedarf. Um die Qualität der Waren zu sichern, setzt das Marktamt auf strenge Überwachung – künftig werden weitere unangekündigte Nachtkontrollen folgen.

Aufgedeckte Verstöße

Die Inspektion förderte mehrere Verstöße zutage: In fünf Fällen fehlten die nach EU-Vermarktungsnormen vorgeschriebenen Kennzeichnungen. Diese Transporte wurden dem Landwirtschaftsministerium gemeldet, das wiederum die Behörden in Polen und den Niederlanden informierte. Zusätzlich wurden drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Güterbeförderungsgesetz sowie eine weitere wegen unbefugter Transporttätigkeit erstattet.

Die verschärften Kontrollen haben einen konkreten Hintergrund: Ende Jänner wurde in Wien-Favoriten ein illegaler Fleischverarbeitungsbetrieb entdeckt. Die damals dokumentierten Zustände lösten österreichweit Entsetzen aus. In den provisorischen Räumlichkeiten lagerten Fleischstücke bei 19 Grad direkt auf dem verschmutzten Boden. Gefrorene Fleischwaren wurden mit Heizkanonen aufgetaut. Es gab weder Kühlräume noch wurden grundlegende Hygienestandards eingehalten. „Die Zustände in dieser illegalen Fleischerei sind ein Skandal“, sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. „Hygienestandards wurden wortwörtlich mit Füßen getreten.“

Frühere Kontrollen

Bereits vor zwei Wochen stoppten die Behörden bei einer früheren Nachtkontrolle einen Transporter aus Rumänien. Darin befanden sich Lämmer, die ungeschützt auf dem Fahrzeugboden lagen – ein eindeutiger Verstoß gegen geltende Hygienevorschriften. Die Tiere wurden umgehend beschlagnahmt und das Fleisch entsorgt.

Andreas Kutheil, Direktor des Marktamts, betont die Bedeutung der Überwachungsmaßnahmen: „Wir führen jährlich rund 125.000 Kontrollen durch. Das dient dem Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten – und diesem Standard werden wir auch weiterhin verpflichtet bleiben.“