Nach Pelicot-Skandal nun ähnlicher Fall in England bekannt geworden

Ein 49-jähriger Brite wurde in Untersuchungshaft genommen, nachdem ihm vorgeworfen wird, seine Ehefrau über einen Zeitraum von 13 Jahren systematisch mit Betäubungsmitteln außer Gefecht gesetzt und sexuell missbraucht zu haben.

Das zuständige Gericht in Swindon nahe London verfügte am Dienstag die Inhaftierung von Philip Young. Die Anklage umfasst mehrere schwerwiegende Delikte, darunter Vergewaltigung, Voyeurismus, den Besitz kinderpornografischen Materials sowie die Verabreichung von Betäubungsmitteln.

Die mutmaßlichen Straftaten erstrecken sich über den Zeitraum zwischen 2010 und 2023. Neben dem Hauptbeschuldigten müssen sich fünf weitere Männer im Alter von 31 bis 61 Jahren vor Gericht verantworten, denen ebenfalls Vergewaltigung und andere Sexualdelikte an Youngs mittlerweile geschiedener Frau Joanne zur Last gelegt werden. Nach eingehenden Beratungen mit Ermittlungsbehörden und Opferhilfsorganisationen entschied sich Joanne Young, auf ihr Recht auf Anonymität zu verzichten.

Paralleler Fall

Der Kriminalfall weist deutliche Parallelen zum Fall der Französin Gisèle Pelicot auf, die jahrelang von ihrem damaligen Ehemann Dominique Pelicot unter Medikamenteneinfluss bewusstlos gemacht wurde, um sie anschließend selbst zu vergewaltigen und anderen Männern, die er über Internetforen rekrutierte, für sexuelle Übergriffe zur Verfügung zu stellen. Gisèle Pelicot hatte sich bewusst für eine öffentliche Gerichtsverhandlung entschieden, um „die Scham die Seite wechseln zu lassen“, und entwickelte sich im Verlauf des Prozesses zu einer wichtigen Figur im Kampf gegen sexualisierte Gewalt.

In diesem Verfahren wurden neben Dominique Pelicot 50 weitere Männer zu Haftstrafen verurteilt.