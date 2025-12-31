Nach tödlichem Anti-Terror-Einsatz: Türkei schlägt massiv gegen IS zu

Türkei geht massiv gegen IS-Netzwerk vor: In 25 Provinzen schlugen Sicherheitskräfte zu und nahmen 125 Verdächtige fest – nur Tage nach einem tödlichen Anti-Terror-Einsatz.

Türkische Behörden haben kurz vor dem Jahreswechsel in einer großangelegten Operation gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zugeschlagen. Bei koordinierten Razzien in 25 Provinzen nahmen Sicherheitskräfte insgesamt 125 Verdächtige fest, wie Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X bekannt gab. Allein in Istanbul wurden 29 mutmaßliche IS-Mitglieder in Gewahrsam genommen, teilte die dortige Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Ermittler beschlagnahmten bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, darunter digitale Datenträger und schriftliche Unterlagen.

Tödlicher Einsatz

Den Festgenommenen in Istanbul wird unter anderem vorgeworfen, im Zusammenhang mit einem Anti-Terror-Einsatz in Yalova in der Westtürkei IS-Propaganda verbreitet zu haben. Dieser Einsatz hatte erst wenige Tage zuvor, in der Nacht zum Montag, stattgefunden und war mit schweren Verlusten für die türkischen Sicherheitskräfte verbunden: Drei Polizisten kamen dabei ums Leben, neun weitere wurden verletzt.

Als Reaktion darauf hatten die türkischen Behörden bereits am folgenden Tag landesweit Razzien durchgeführt und mehrere hundert Verdächtige festgenommen.