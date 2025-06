Nach Totgeburt: Kim Virginia beschuldigt serbischen Ex-Freund

Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes erhebt Reality-Star Kim Virginia schwere Vorwürfe: Ein Tritt in den Bauch soll zum Tod des Babys geführt haben.

Kim Virginia bestätigte kürzlich auf Instagram den Verlust ihres ungeborenen Kindes, nachdem ihr Partner Nikola Glumac diese tragische Nachricht bereits am Wochenende öffentlich gemacht hatte. Die 30-Jährige reagierte mit scharfer Kritik auf Glumacs Vorgehen, da er diese zutiefst persönliche Information ohne ihre Einwilligung geteilt hatte. Sie warf ihm vor, weder Rücksprache gehalten noch Respekt oder Rücksichtnahme gezeigt zu haben.

Die Reality-TV-Teilnehmerin erklärte, dass sie seit der Totgeburt mit gesundheitlichen Problemen kämpft und ganz andere Sorgen hat. Die Schwangerschaft habe ihr bereits viel Freude genommen. Während sie versucht, mit diesem schweren Schicksalsschlag umzugehen, sieht sie sich zusätzlich mit verstörenden Nachrichten in sozialen Medien konfrontiert, in denen einige Nutzer ihr unterstellen, die Schwangerschaft nur vorgetäuscht zu haben.

Schwerwiegende Anschuldigungen

In einer erschütternden Stellungnahme trat Kim Virginia diesen Gerüchten entgegen. Sie stellte klar, dass ihr Kind nicht lebend zur Welt kam und betonte, dass weder Flugreisen noch mangelnde Vorsicht ihrerseits dafür verantwortlich seien. Stattdessen erhob sie eine schwerwiegende Anschuldigung: Ihr Baby sei gestorben, weil eine „kranke Person in Deutschland“ ihr in den Bauch getreten habe – eine Behauptung, die für Entsetzen sorgte.

Die Identität der beschuldigten Person ließ Kim Virginia bislang offen. Sie beteuerte jedoch, dass ihre Darstellung der Wahrheit entspreche, so schmerzlich diese auch sei.

Belastete Beziehungsgeschichte

Die Beziehung zwischen Kim Virginia und ihrem Ex-Partner Nikola Glumac war nach Berichten mehrerer Medien bereits zuvor von Konflikten geprägt. Verschiedene Quellen verweisen darauf, dass es in der Vergangenheit zu öffentlichen Auseinandersetzungen kam, bei denen sogar Vorwürfe körperlicher Gewalt im Raum standen. Diese Vorgeschichte verleiht den aktuellen Anschuldigungen eine besondere Brisanz.

In ihren Social-Media-Beiträgen wehrt sich Kim Virginia Hartung vehement gegen Spekulationen, die Schwangerschaft sei inszeniert gewesen. Die 30-Jährige betont, dass sie mit realen gesundheitlichen Folgen der Totgeburt kämpft und die öffentlichen Anfeindungen eine zusätzliche Belastung in dieser traumatischen Situation darstellen.

Dieser dramatische Fall wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten der Prominenz, besonders wenn private Tragödien in die Öffentlichkeit getragen werden und derart gravierende Vorwürfe im Raum stehen.