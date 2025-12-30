Nach Trump-Treffen: Ukraine bereitet Dokumente für Russland-Verhandlungen vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Bereitschaft signalisiert, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verhandlungen zu treten. Bei der Beantwortung von Journalistenfragen erklärte Selenskyj, dass bereits ein Dokumentenpaket vorbereitet wurde, das im Jänner unterschriftsreif sein könnte – vorausgesetzt, der politische Wille aller Beteiligten sei vorhanden.

„Ich bin für jedes Gesprächsformat mit Putin bereit und fürchte keine Begegnungsform. Entscheidend ist, dass auch die russische Seite keine Angst hat„, betonte der ukrainische Staatschef. Er stellte multilaterale Verhandlungen im Jänner in Aussicht, an denen neben der Ukraine auch die Vereinigten Staaten und europäische Länder sowie russische Vertreter teilnehmen könnten.

Diplomatische Schritte

Selenskyj unterstrich die Bereitschaft Kiews, bereits im kommenden Monat aktive diplomatische Schritte einzuleiten.

Nach seinen Angaben werden zunächst Gespräche auf Beraterebene fortgesetzt, bevor man zu Treffen auf höchster politischer Ebene übergehen wolle. „Wir sehen im Jänner eine Gelegenheit für ein gemeinsames Treffen der Staats- und Regierungschefs Europas, der USA und der Ukraine“, erläuterte er.

Treffen mit Trump

Am vergangenen Sonntag traf Selenskyj in Florida mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zusammen, um über umstrittene Punkte des amerikanischen Friedensplans für die Ukraine zu beraten. Trump sprach anschließend von Fortschritten in der Donbass-Frage und kündigte die Bildung einer speziellen Arbeitsgruppe für eine friedliche Konfliktlösung an, der hochrangige amerikanische Beamte angehören sollen. Endgültige Entscheidungen seien zwar noch nicht getroffen, die Parteien stünden einer Einigung jedoch nahe, so Trump.

Der ukrainische Präsident kündigte zudem eine Reihe wichtiger Treffen mit Partnern aus der „Koalition der Willigen“ sowie weitere Gespräche auf der Ebene der Weltführer an, die in naher Zukunft stattfinden sollen.