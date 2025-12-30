Denver Nuggets in Not: So lange fällt Nikola Jokic aus (VIDEO)

Schock für die Denver Nuggets: Basketball-Superstar Nikola Jokic fällt mit einer Knieverletzung mindestens einen Monat aus – ein herber Verlust für den NBA-Titelverteidiger.

Basketball-Superstar Nikola Jokic wird den Denver Nuggets in der nordamerikanischen Profiliga NBA für mindestens einen Monat nicht zur Verfügung stehen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, erlitt der 30-jährige Serbe eine Überstreckung im linken Knie. Nach der deutlichen 123:147-Pleite gegen die Miami Heat hatten viele Beobachter bereits mit einer schwerwiegenden Bänderverletzung gerechnet.

⇢ Schock für Denver: Jokic nach Horror-Szene humpelnd in Kabine



Der aktuell wohl einflussreichste Akteur der Liga kam damit vergleichsweise glimpflich davon.

Jokics Statistiken

Mit durchschnittlich 29,6 Punkten pro Partie belegt Jokic derzeit den fünften Platz in der Scorerliste der NBA. Beeindruckender noch: Der 2,11-Meter-Mann führt gleichzeitig die Statistiken bei Rebounds und Assists an. Der dominante Center wurde bereits dreimal mit der prestigeträchtigen MVP-Auszeichnung (Most Valuable Player) als wertvollster Spieler der Liga geehrt.