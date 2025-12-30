KOSMO KOSMO
Familiendrama in Kroatien: Mann (46) erschießt behinderten Sohn – dann richtet er Waffe gegen sich

In einer erschütternden Tragödie fand die Polizei von Zadar am Dienstagmorgen zwei Leichen in einem Familienhaus in Sukosan. Nach umfassender Untersuchung bestätigten die Ermittler, dass ein 46-jähriger Mann seinen 18-jährigen Sohn mit einer Schusswaffe getötet und anschließend Selbstmord begangen hatte.

Wie aus inoffiziellen Quellen bekannt wurde, litt der getötete Jugendliche an Autismus. Der Vater hatte vor der Tat gewaltsam einen Waffenschrank aufgebrochen, um an die ordnungsgemäß verwahrte Schusswaffe zu gelangen. Diese gehörte einem anderen Familienmitglied, das über alle erforderlichen Genehmigungen für den Waffenbesitz verfügt.

⇢ Tödliche Eskalation: Patient stürmt mit Schere auf Ärzte – Polizei drückt ab

Laufende Ermittlungen

Die Behörden haben den Fall als schweren Mord an einer nahestehenden Person mit anschließendem Suizid eingestuft. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt in Zadar, der die Ermittlungen leitet, wird weitere Untersuchungen sowie die Obduktion der Verstorbenen anordnen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

