Nach Überdosis seiner Tochter: Vater bringt Dealer zu Fall

Eine Überdosis, ein aufgebrachter Vater und 1,6 Kilo Ketamin: In Ried im Innkreis nahm ein Drogenfall eine dramatische Wendung.

Im Bezirk Ried im Innkreis ist ein 28-jähriger Mann als mutmaßlicher Drogendealer identifiziert und festgenommen worden. Der Verdächtige soll mit Ketamin gehandelt haben – einem starken Narkosemittel, das auch im Bereich der Partydrogen Verwendung findet. Über ihn wurde inzwischen die Untersuchungshaft verhängt.

Den Ermittlern wurde der Mann durch den Vater einer 22-Jährigen bekannt, die am Dienstag eine Überdosis erlitten hatte. Die junge Frau, eine Ex-Freundin des Festgenommenen, wurde daraufhin in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert, wo sie sich nach wie vor in Behandlung befindet.

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Eskalation & Festnahme

Nachdem der Vater von dem Vorfall erfahren hatte, hegte er sofort den Verdacht, dass sein ehemaliger Schwiegersohn in den Drogenkonsum seiner Tochter verwickelt sein könnte, und suchte ihn in dessen Wohnung auf, um ihn zur Rede zu stellen. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden eskalierte derart, dass der 47-Jährige schließlich die Polizei verständigte.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen stellten die Beamten insgesamt 1,6 Kilogramm Ketamin sowie rund neun Gramm Cannabiskraut sicher. Gegenüber der Polizei gestand der 28-Jährige, dass er das gefundene Ketamin an Kundinnen und Kunden weiterverkaufen wollte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde er in die Justizanstalt Ried im Innkreis überstellt.