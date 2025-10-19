Nach Unfall auf der A1: Stundenlang vermisster 86-Jähriger lief auf Autobahn

Verwirrter 86-Jähriger sorgt für Schrecken auf der Autobahn – der als vermisst gemeldete Kasache taumelte orientierungslos über die A1 bei Attersee.

Ein 86-jähriger Kasache mit Wohnsitz in Deutschland sorgte am Samstag für gefährliche Momente auf der A1 Westautobahn bei Innerschwand am Attersee. Der hochbetagte Mann, der seit Mittag als vermisst galt, befand sich in einem Zustand extremer Verwirrung und trat mehrfach auf die Fahrbahn, wodurch er sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte.

Beamte der Autobahnpolizei Seewalchen am Attersee wurden kurz nach 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Am Einsatzort entdeckten sie einen Wagen mit deutschem Kennzeichen, der im Straßengraben gelandet war. Mehrere Augenzeugen schilderten den Einsatzkräften, dass der Fahrer zuvor auf der Autobahn umhergeirrt sei, was zu kritischen Situationen im fließenden Verkehr geführt hatte.

Vermisster Senior

Bei der Unfallaufnahme wurde den Polizisten rasch klar, dass der 86-Jährige stark desorientiert war und nicht einmal realisierte, dass er sich in Österreich befand.

Der Senior war bereits seit dem Mittag des Unfalltages als vermisst gemeldet.