Nach WM: So genießen die „Feurigen“ den wohlverdienten Urlaub (FOTOS)

Die kroatische Nationalmannschaft hat 50 Tage gemeinsam in Russland verbracht. Sie „überlebten“ zusammen den überwältigenden Empfang in Zagreb und können nun offiziell in den wohlverdienten Urlaub starten.

Nach so einer intensiven Zeit ist es nachvollziehbar, dass die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. Die kroatischen Fußballer gönnen sich nun eine Pause und genießen die Zeit mit ihrer Familie. Einige von ihnen lassen die Öffentlichkeit auch beim Urlaub teilhaben.

Lesen Sie auch: Rakitić wurde zum zweiten Mal Vater (FOTO) Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona verkündete gestern auf Instagram, dass er zum zweiten Mal Vater einer Tochter wurde.

Vedran Ćorluka erholt sich derzeit in Istrien. Eine Region, die er besonders bevorzugt hat, um sich von seiner Verletzung zu erholen. Luka Modric kommt aus dem Staunen über Zadar und wirbt stolz für seine Stadt: „Träume realisiert, wie Velebit. Mein Zadar, einfach unglaublich!“

Die Ehefrau von Ivan Rakitić postete ein Bild mit ihrem Gatten auf einem Pferd. Wo genau das Foto entstanden ist, haben die beiden nicht bekannt gegeben.

🐴🔗❣️ @ivanrakitic A post shared by Raquel Mauri (@raquel_mauri) on Jul 19, 2018 at 5:31am PDT

„Nie so stolz auf mein Slavonski Brod und Slawonien gewesen“, schrieb Mario Mandzukic und teilte Fotos von seiner Tochter in den sozialen Netzwerken.

Andrej Kramarić verbrachte seinen Urlaub mit seiner Freundin in Dubrovnik, während Domagoj Vida in der Nähe seines Hauses in Donji Miholjac süße Fotos veröffentlicht, wie er Schweine füttert.

Love ♥️ A post shared by Domagoj Vida (@domagojvida.official) on Jul 19, 2018 at 5:49am PDT