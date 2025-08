Nachbarn in Todesangst: 43-Jähriger fuchtelt mit Machete durch Siedlung

Mit einer Machete bewaffnet bedrohte ein 43-Jähriger seine Nachbarn in Mattersburg. Der Vorfall löste einen Großeinsatz mehrerer Spezialeinheiten aus.

Ein 43-jähriger Mann sorgte am Mittwochabend für Aufregung in einer Wohnsiedlung in Mattersburg. Anwohner beobachteten, wie er mit einer Machete bewaffnet durch die Siedlung lief. Als der Mann die Nachbarn mit der Waffe bedrohte und diese deutlich sichtbar vor seinem Körper trug, alarmierten die verängstigten Bewohner sofort die Polizei.

Die Behörden reagierten umgehend mit einem Großaufgebot. Neben regulären Polizeistreifen aus der Umgebung wurden auch Spezialeinheiten der SIG (Schnelle Interventionsgruppe), FOX und EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) zum Tatort entsandt. Diese überregional agierenden Einheiten sind speziell für gefährliche Einsatzlagen und bewaffnete Vorfälle vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Verdächtige bereits in seine Wohnung zurückgezogen.

📍 Ort des Geschehens

Widerstandslose Festnahme

Vor Ort forderten die Einsatzkräfte den Mann auf, seine Tür zu öffnen. Der 43-Jährige kam dieser Aufforderung nach und öffnete selbständig, woraufhin er von den Beamten widerstandslos festgenommen wurde.

Im Anschluss an die Festnahme verhängten die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erfolgte seine Überstellung in die dortige Justizanstalt.

⇢ Brutale Eskalation in Wiener Parks: Zwei Männer niedergestochen



Ungeklärte Hintergründe

Die Hintergründe des Vorfalls bleiben vorerst im Dunkeln. Weder zum Motiv noch zum Zustand des Mannes liegen derzeit Informationen vor. Die Polizei hob jedoch hervor, dass dank der schnellen Reaktion der Nachbarschaft und des koordinierten Einschreitens der Einsatzkräfte niemand verletzt wurde.