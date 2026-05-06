Nachbarschaftsfest feiert Solidarität – mit Gratis-Cevape für alle (VIDEO)

Cevapcici, Solidarität und ein offener Tisch im Grätzl – Floridsdorf lädt zum Balkan-Spezial mit besonderem Hintergrund.

Ort des Geschehens

Mit ihrer achten Ausgabe setzt die Floridsdorfer Küche ein besonderes Zeichen: In Kooperation mit der SOS-Balkanroute verwandelt sich der Nachbarschaftsabend diesmal in ein Balkan-Spezial – mit frisch gegrillten Cevapcici, frei zugänglich für alle Interessierten. Die Verbindung aus Kulinarik und Solidarität steht dabei im Mittelpunkt: ein gemeinsamer Tisch als niederschwelliger Ort der Begegnung, an dem gutes Essen und offene Gespräche zusammenfinden.

Die Veranstaltung findet am 8. Mai 2026 von 17 bis 19 Uhr im Bürgerlokal der SPÖ Floridsdorf in der Brünner Straße 34–38, 1210 Wien, statt.

Dass das Konzept aufgeht, hat die vergangene Ausgabe eindrücklich gezeigt – mehr als 100 Gäste kamen zusammen. Auf diesem Fundament soll nun aufgebaut werden: mehr Teilnehmende, mehr Austausch, mehr gelebtes Miteinander im Grätzl.

Politisches Anliegen

Hinter der Organisation stehen Nationalratsabgeordneter Paul Stich, die SPÖ Wien-Floridsdorf sowie Vertreterinnen und Vertreter der SOS-Balkanroute. Das gemeinsame Ziel: einen Treffpunkt zu schaffen, der Menschen unabhängig von Herkunft, Alter oder finanzieller Lage offen empfängt.

Neben dem kulinarischen Angebot trägt die Veranstaltung auch ein politisches Anliegen in sich – nämlich jenes nach einem leistbaren Leben für alle. Paul Stich bringt es auf den Punkt: „Wir setzen uns politisch für Entlastung ein – und schaffen gleichzeitig ganz konkrete Angebote vor Ort.“

Nächster Termin

Wer den Termin verpasst, bekommt eine zweite Gelegenheit: Am 19. Juni findet die nächste Floridsdorfer Küche statt, ebenfalls von 17 bis 19 Uhr. Ohne thematischen Schwerpunkt, aber mit demselben offenen Charakter – einfach vorbeikommen, mitessen, dazugehören.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.