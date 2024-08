Nadal oder Djokovic? UFC oder Boxen? Ronaldo wählt seine Favoriten

Cristiano Ronaldo, der weltweit gefeierte Fußballstar, zeigt auf seinem YouTube-Kanal nicht nur Einblicke in sein sportliches Leben, sondern stellt auch neue Weltrekorde auf. In einem seiner jüngsten Videos nimmt er Fans mit auf eine Reise durch seine persönlichen Sportfavoriten und Idole.

Unter dem Titel „Nadal or Djokovic? Box or UFC? NBA or NFL?“ offenbart Ronaldo seine Vorlieben: Rafael Nadal, UFC und die NBA stehen hoch im Kurs. Der YouTube-Kanal des Portugiesen verzeichnet bereits über 31 Millionen Follower und beeindruckende 121 Millionen Aufrufe.

In einem humorvollen Format beantwortet Ronaldo Fragen zu verschiedenen Sportarten und Athleten und zeigt damit, dass sein Interesse weit über den Fußball hinausgeht. Auf die Frage, ob er Rafael Nadal oder Novak Djokovic bevorzugt, entschied sich Ronaldo für Nadal. Dies begründet er mit dem unermüdlichen Einsatz und der außergewöhnlichen Disziplin des spanischen Tennisstars.

Auch im Bereich des Kampfsports äußerte sich Ronaldo eindeutig: Er bevorzugt die UFC gegenüber dem Boxen, was seine Vorliebe für dynamische und intensive Wettkämpfe unterstreicht. Bei der Wahl zwischen NBA und NFL entschied er sich für die NBA, was seine Bewunderung für das hohe spielerische Niveau und die athletische Leistung im Basketball zeigt.

Neben diesen persönlichen Einblicken in seine sportlichen Vorlieben hat Ronaldo mit seinem YouTube-Kanal auch digitale Erfolge erzielt. Seit der Gründung des Kanals hat er nicht nur zahlreiche Follower gewonnen, sondern auch neue Rekorde aufgestellt, indem er in kürzester Zeit Millionen von Aufrufen generierte.

Ronaldo beweist einmal mehr, dass er nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im digitalen Raum ein Ausnahmetalent ist. Sein YouTube-Kanal bietet Fans weltweit die Möglichkeit, einen anderen Blick auf den Superstar zu werfen und mehr über seine Interessen und Vorbilder zu erfahren.