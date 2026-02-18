Nächtliche Kletterer filmen in Gefängniszellen – Justizministerium alarmiert (VIDEO)

Nächtliche Besucher auf dem Dach der Justizanstalt Wien-Josefstadt sorgen für Aufsehen. Ihre Kletteraktionen landen als Videos in sozialen Netzwerken – mit beunruhigenden Details.

Auf sozialen Netzwerken häufen sich in jüngster Zeit Videos, die nächtliche Eindringlinge auf dem Dach des größten österreichischen Gefängnisses zeigen. Die unbekannten Personen verschaffen sich unberechtigt Zugang zur Justizanstalt Wien-Josefstadt und dokumentieren ihre Aktionen mit Aufnahmen, die das gesamte Gefängnisareal von oben zeigen. Dabei zoomen sie sogar in einzelne Hafträume. Den Abschluss eines solchen Videos bildet demonstrativ das Rauchen einer Zigarette auf dem höchsten Punkt der Anstalt.

Die auf TikTok veröffentlichten Kurzvideos erreichen beachtliche Zuschauerzahlen von bis zu 169.000 Aufrufen und stammen von verschiedenen Accounts. Auf manchen Profilen sind vermutlich die Urheber selbst zu sehen – Jugendliche mit verhüllten Gesichtern. In den Videobeschreibungen tauchen Botschaften wie „Free F“ oder „Free M“ auf, während die Unbekannten im Schutz der Dunkelheit über das Gefängnisdach spazieren und die Freilassung bestimmter Häftlinge fordern.

Die Frage nach dem Zugang zum Gefängnisdach wird in den Kommentaren direkt gestellt. Ein User will wissen, wie man auf das Gebäude gelange. Die Antwort fällt knapp aus: „Baustelle klettern“.

Laufende Renovierung

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt, deren Fläche etwa 550 Einfamilienhäusern entspricht, befindet sich seit Oktober 2023 in einer umfassenden Renovierungsphase bei laufendem Betrieb. Das Großprojekt soll bis 2032 abgeschlossen sein. Die ehemalige Justizministerin Alma Zadic erklärte dazu: „Dieses geschichtsträchtige Haus hat in seiner beinahe 200 Jahre andauernden Geschichte schon einiges erlebt – und das sieht man ihm mittlerweile auch an. Mit über 100 einzelnen Sanierungsmaßnahmen machen wir das historische Gebäude in den kommenden Jahren klima- und zukunftsfit.„

Die Modernisierung umfasst unter anderem neue Fenster, eine verbesserte Wärmedämmung der Dächer und die Installation einer Photovoltaikanlage. Das für diese Arbeiten errichtete Baugerüst scheint nun Jugendliche zu riskanten und gesetzeswidrigen Kletteraktionen zu verleiten.

Sicherheitsbedenken

Die nächtlichen Aufnahmen dokumentieren sowohl das Dach als auch die Fassade der Wiener Haftanstalt, von wo aus die Unbekannten ihr Material für soziale Medien produzieren. Ein Beitrag von Zeit im Bild weist auf ein mögliches Sicherheitsrisiko hin: Bei solchen Aktionen könnten die Eindringlinge auch Gegenstände ins Innere des Gefängnisses schmuggeln. In einer der ZIB per E-Mail übermittelten Stellungnahme bestätigt das Justizministerium, dass der „Vorfall allen relevanten Dienststellen bekannt“ sei.

Weiter heißt es: „Baustellenbezogene Zutrittsmöglichkeiten […] zum Anstaltsbetrieb werden bereits im Vorfeld und fortlaufend geprüft.“