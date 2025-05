NBA-Sensation: Michael Jordan ist zurück!

Die Basketball-Legende wagt einen überraschenden Schritt: Michael Jordan, sechsfacher NBA-Champion, wird erstmals TV-Experte – und kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück.

Michael Jordan, der in den 90er-Jahren zum ultimativen Gesicht des Basketballs aufstieg, sorgt in der Sportwelt für Aufsehen: Der 62-jährige Superstar wird ab Herbst bei NBC als Experte die NBA-Spiele für ein Millionenpublikum analysieren. Kaum ein Name hat den Basketball so nachhaltig geprägt wie der von Michael Jordan. Das Ausnahmetalent aus Brooklyn entwickelte sich bei den Chicago Bulls zur absoluten Sportikone. Seine Karriere in der NBA erstreckte sich mit zwei Unterbrechungen von 1984 bis 2003 – dreizehn Spielzeiten davon im Trikot der Bulls, den Abschluss bildeten die Jahre bei den Washington Wizards.

Der US-Fernsehsender NBC ließ am Montag eine wahre Basketball-Sensation platzen und gab bekannt, dass Jordan ab der kommenden Saison die NBA-Übertragungen in einer noch nicht genau definierten Funktion begleiten wird. In der offiziellen Mitteilung wird die Position des sechsmaligen Champions als „spezieller Mitwirkender“ beschrieben. Dieser Schritt ist besonders bemerkenswert, denn obwohl Jordan in den amerikanischen Medien nach wie vor omnipräsent ist, hat er bislang noch nie offiziell mit einem TV-Sender kooperiert.

NBC-Comeback

Für „Air Jordan“ ist die Zusammenarbeit mit NBC mit besonderen Erinnerungen verknüpft. Der Sender übertrug die NBA-Spiele in den USA von 1990 bis 2002 – genau in jener Ära, in der Jordan mit sechs Meistertiteln und zahllosen individuellen Auszeichnungen zur lebenden Legende wurde. Für viele Basketballkenner bleibt er bis heute der GOAT, der Greatest Of All Time – und das nicht nur auf dem Parkett.

„Ich bin aufgeregt, die NBA zurück auf NBC zu sehen“, erklärte Jordan in einem kurzen Vorstellungsvideo. „Die NBA auf NBC war ein bedeutender Teil meiner Karriere. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen, wenn die NBA im Oktober auf NBC startet“, sagte der Mann, der die Liga in den 90er-Jahren dominierte wie vor und nach ihm niemand.

Nach seinem Rückzug als Mehrheitseigner der Charlotte Hornets und dem enormen Erfolg der Dokumentation „The Last Dance“ beginnt er nun ein völlig neues Kapitel seiner Laufbahn.

Obwohl NBC und die NBA bislang keine konkreten Angaben zur finanziellen Vergütung von Jordan gemacht haben, spekulieren Brancheninsider bereits über eine außergewöhnlich hohe Gage für seine Rolle als „special contributor“. Die Vergütung dürfte im obersten Segment des Marktes für TV-Expertenverträge angesiedelt sein.

Auch die aktuelle NBA-Elite zeigt sich begeistert von Jordans TV-Comeback. LeBron James und Giannis Antetokounmpo haben bereits öffentlich ihre Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Die Superstars betonten, dass Jordans Expertise dem neuen NBC-Team zusätzliche Glaubwürdigkeit und Prestige verleihen wird. Seine Analysen dürften sowohl für Fans als auch für aktive Spieler von besonderem Interesse sein.