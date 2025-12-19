Preisschock Netzkosten-Explosion: Wer 2026 mehr zahlt und wer profitiert

3 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Die Strom- und Gasnetzentgelte werden 2026 österreichweit deutlich ansteigen. Im Durchschnitt müssen Haushaltskunden mit einer Erhöhung von 18,2 Prozent rechnen. Die E-Control relativiert diese Zahl jedoch: „Betrachtet man die Gesamtkosten für Energie inklusive Steuern, reduziert sich die Erhöhung auf etwa 6 Prozent der Gesamtsumme.“ Bei einem typischen Jahresverbrauch von 15.000 kWh entspricht dies Mehrkosten von durchschnittlich 5 Euro pro Monat.

Die regionalen Unterschiede bei den Gasnetzentgelten fallen erheblich aus. Kärnten verzeichnet mit 35 Prozent den stärksten Anstieg, während Oberösterreich mit lediglich 6,5 Prozent am günstigsten davonkommt. Für Musterhaushalte bedeutet dies jährliche Mehrbelastungen zwischen 28,73 Euro in Oberösterreich und 142,18 Euro in Kärnten, Umsatzsteuer bereits eingerechnet.

Der ehemalige E-Control-Leiter Walter Boltz erläutert im ORF-Radio Ö1: „Die Gas-Netzkosten steigen vor allem, weil sich die Absatzmengen reduziert haben. Und weil Erlöse aus dem Transit, die es in der Vergangenheit für russisches Gas gegeben hat, jetzt wegfallen.“

Gasausstieg und Folgen

Die bundesländerspezifischen Differenzen lassen sich durch den fortschreitenden Ausstieg aus Gasheizungen erklären. Während die Kundenzahl sinkt, müssen die Infrastrukturkosten auf weniger Verbraucher umgelegt werden. Die E-Control betont: „Um die Kosten des Gasnetzes zu senken, ist es nun das Ziel, die Redimensionierung des Gasnetzes möglichst zügig voranzutreiben. Gesetzliche Änderungen sind hierbei allerdings erforderlich.“

Bei den Stromnetzentgelten zeigt sich ein völlig anderes Bild. Zum 1. Jänner 2026 steigen die Kosten im österreichischen Durchschnitt nur minimal um 1,1 Prozent. Die Bundesländer weisen jedoch erhebliche Unterschiede auf: Während Salzburg eine Kostensenkung von 9,1 Prozent verzeichnet, müssen Burgenländer mit einem Anstieg von 16,1 Prozent rechnen. In Vorarlberg, Kärnten, Wien und der Steiermark sinken die Netzentgelte leicht.

Neue Tarifmodelle

Der markante Anstieg im Burgenland resultiert laut E-Control aus umfangreichen Investitionen bei gleichzeitig sinkenden Abgabemengen: „Insbesondere der von Einspeisern selbsterzeugte Strom führt dazu, dass weniger aus dem Netz entnommen wird und damit die Verteilungsmenge sinkt.“ Boltz spricht im ORF sogar von einer beginnenden „Entsolidarisierung“ der Netzkosten durch die Vielzahl privater Photovoltaik-Anlagen: „Jeder, der sich eine PV-Anlage vielleicht plus Batterie leisten kann, zahlt deutlich weniger. Für den Rest der Kunden heißt das höhere Kosten.“

Neben den Tarifanpassungen werden zwei weitere wesentliche Neuerungen eingeführt. Zum einen soll der Verbrauch in sonnenreichen Stunden durch einen speziellen „Sommer-Sonnentarif“ gefördert werden, der täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr gilt. Zum anderen erhalten Großkunden künftig Anreize, dem Netzbetreiber Flexibilität beim Verbrauch anzubieten, um die Netzauslastung zu stabilisieren.

Die E-Control erklärt: „Hintergrund für beides ist der Versuch, Verbrauch und Erzeugung besser aneinander anzugleichen und damit eventuell künftig den Netzausbau durch netzdienliches Verhalten etwas verringern zu können.“