Energiewende Grüne Revolution: Erstmals mehr Strom aus Sonne als aus Kohle

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Die globale Energiewende nimmt Fahrt auf: Erstmals liefern erneuerbare Quellen mehr Strom als Kohle. Wissenschaftler sehen darin den Anfang vom Ende fossiler Brennstoffe.

Die Energiewende erreicht historischen Meilenstein: Erstmals übertrifft grüner Strom weltweit die Kohle. Das renommierte Wissenschaftsjournal „Science“ hat diese Entwicklung zum „Durchbruch des Jahres 2025“ erklärt. „Wir stehen möglicherweise am Beginn des Endes der fossilen Energieära“, erklärt „Science“-Chefredakteur Holden Thorp. Nach seiner Einschätzung steht die globale Energieversorgung an einem entscheidenden Wendepunkt, bei dem die Emissionen bald ihren Höchststand erreichen dürften.

Die technologische Revolution nahm ihren Anfang in den USA, doch erst China perfektionierte die Massenproduktion und senkte die Kosten drastisch. Das Fachblatt „Science“ berichtet, dass China inzwischen 80 Prozent der weltweiten Solarmodule, 70 Prozent der Windkraftanlagen und einen ebenso hohen Anteil an Lithiumbatterien produziert. Allein im vergangenen Jahr baute China neue Wind- und Solarkapazitäten aus, die der Leistung von 100 Kernkraftwerken entsprechen.

Chinas Vorreiterrolle

„China hat in diesem Bereich wirklich Außerordentliches geleistet“, bestätigt Li Shuo vom Asia Society Policy Institute. Die Kombination aus industrieller Massenproduktion und intensivem Wettbewerb führte zu einem dramatischen Preisverfall – heute sind Wind- und Solarenergie nahezu überall die kostengünstigsten Energiequellen. Auch in afrikanischen und südasiatischen Regionen steigt die Nachfrage nach chinesischen Solarmodulen, da sie eine preiswerte Energieversorgung für Beleuchtung, Mobiltelefone und Ventilatoren ermöglichen.

⇢ Nach Verbrenner-Aus vom Aus: 2026 entscheidet über Europas industrielles Überleben



Bestehende Hürden

Trotz des beeindruckenden Wachstums erneuerbarer Energien steigen die weltweiten CO2-Emissionen weiterhin an. Ein wesentlicher Grund dafür: China investiert parallel in neue Kohlekraftwerke, während in den USA politische Widerstände den Ausbau von Wind- und Solarenergie behindern. Zusätzlich verzögert unzureichende Infrastruktur den globalen Umstieg auf erneuerbare Energien.

Laut „Science“ liegen die Hoffnungen auf technologischen Innovationen wie längeren Rotorblättern und effizienteren Solarzellen – aber auch auf einem grundlegenden Bewusstseinswandel. Während 2004 noch ökologische Überzeugungen den Ausbau von Solardächern vorantrieben, sind heute vor allem wirtschaftliche Vorteile durch niedrigere Kosten und höhere Energiesicherheit die treibenden Faktoren.

Während 2004 noch ökologische Überzeugungen den Ausbau von Solardächern vorantrieben, sind heute vor allem wirtschaftliche Vorteile durch niedrigere Kosten und höhere Energiesicherheit die treibenden Faktoren.