Neue Bonusstufen: So könnt ihr günstig mit den Öffis fahren!

Der Verkehrsverbund Vorarlberg intensiviert seine Bemühungen im digitalen Ticketvertrieb und erweitert die Optionen der beliebten FAIRTIQ-App um neue Bonusstufen. Diese sollen die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver machen, auch wenn das Klimaticket nach wie vor die preisgünstigste Variante bleibt.

Vor sechs Jahren startete der Verkehrsverbund Vorarlberg die FAIRTIQ-App, die eine einfache Ticketlösung direkt über das Smartphone bietet. Nutzer*innen benötigen lediglich einen Wisch zu Beginn und einen weiteren am Ende der Reise, um stets den günstigsten Tarif zu bezahlen. Was einst als Pionierprojekt begann, hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen: Im Jahr 2024 wurden über eine Million Fahrten mit Zug und Bus über die App abgewickelt, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Neue Rabattstufen erhöhen Anreize

Die App wurde über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und bietet seit 2024 die Möglichkeit, bis zu vier Personen hinzuzufügen und deren Tickets gleichzeitig zu buchen. Neu hinzugekommen ist das Bonussystem, das mit jeder per App getätigten Fahrt wächst: Ab dem vierten Nutzungstag im Monat erhalten Nutzer fünf Prozent Rabatt auf Fahrten, ab dem achten Tag zehn Prozent und ab dem zwölften Tag sogar 30 Prozent Rabatt.

Lesen Sie auch: Neue Absetzbeträge: Das sind die Entlastungen für 2025Österreichs Steuerreform 2025 bringt bedeutende Änderungen mit sich, die die Steuerlast der Bürger verringern sollen.

Neue Absetzbeträge: Das sind die Entlastungen für 2025Österreichs Steuerreform 2025 bringt bedeutende Änderungen mit sich, die die Steuerlast der Bürger verringern sollen. Kroatien führt Gebühr für Plastiksackerl einSeit dem ersten Januar müssen Verbraucher in Kroatien für leichte Plastiktüten eine Gebühr zahlen, um den Kunststoffverbrauch zu reduzieren.

Kroatien führt Gebühr für Plastiksackerl einSeit dem ersten Januar müssen Verbraucher in Kroatien für leichte Plastiktüten eine Gebühr zahlen, um den Kunststoffverbrauch zu reduzieren. Produktrückruf: In diesen Käse-Sorten wurden Listerien gefundenDas Unternehmen hat derzeit einen Produktrückruf veranlasst.

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung bleibt der Ticketkauf im Fahrzeug weiterhin möglich, stellt jedoch die teuerste Option dar. Wer vor Fahrtbeginn über die App eincheckt, spart sich den Fahrzeugaufpreis von 50 Cent und profitiert zusätzlich von den Rabattstufen. Für Vielfahrerinnen ist das „KlimaTicket VMOBIL“ die wirtschaftlichste Wahl. Dieses wird bereits von rund 86.000 Menschen in Vorarlberg genutzt, darunter viele Schülerinnen und Lehrlinge, die von speziellen Tarifen profitieren.