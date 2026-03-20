Neue EU‑Führerschein‑Regeln: Was sich für Fahrschüler und Autofahrer ändert

Der EU-Führerschein wird neu gedacht – und die Änderungen treffen Fahrschulen wie Fahranfänger gleichermaßen ins Mark.

Die neue EU-Führerschein-Richtlinie zieht weitreichende Konsequenzen für Fahranfänger und Fahrschulen nach sich – Änderungen, die in den nächsten Jahren in sämtlichen Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, verbindlich in Kraft treten. Besonders ins Gewicht fällt dabei die künftig deutlich stärkere Verankerung von Elektromobilität und modernen Fahrassistenzsystemen in der Ausbildung. Da der Trend zur Elektromobilität als nicht mehr umkehrbar gilt, sollen Fahrschüler bereits während ihrer Ausbildung gezielt und intensiv mit Elektrofahrzeugen vertraut gemacht werden.

Beim österreichischen Fahrlehrertag in Spielberg in der Steiermark tauschen sich derzeit Fachleute aus 16 Ländern über die künftigen Ausbildungs- und Prüfungsstandards aus. Das Programm umfasst sowohl theoretische Einheiten als auch praktische Fahrübungen mit Pkw, Lkw, Bussen und Motorrädern. Eine der wesentlichen Neuerungen betrifft die Prüfungsmodalitäten: Wer die Fahrprüfung künftig mit einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe absolviert, soll die Erweiterung auf Schaltgetriebe schneller und kostengünstiger erwerben können.

Begleitetes Fahren

Diese bisher geltende Einsch ränkung könnte sogar früher als ursprünglich vorgesehen wegfallen. Darüber hinaus ist eine europaweite Ausweitung des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren vorgesehen. Ergänzend zum in Österreich bereits etablierten L17-Modell könnten neue Begleitfahrmodelle eingeführt werden, bei denen Jugendliche gemeinsam mit einer erfahrenen Begleitperson am Steuer sitzen. Auch im Lkw-Bereich zeichnet sich eine Öffnung ab: Demnach könnten 17-Jährige künftig unter Aufsicht eines erfahrenen Fahrers Lkw lenken.

Digitaler Führerschein

Zu den weiteren Neuerungen zählt die Einführung eines digitalen Führerscheins. Außerdem soll mit einem B-Führerschein künftig das Lenken schwererer Elektrofahrzeuge und Transporter bis zu einem Gewicht von 4.250 Kilogramm erlaubt sein – bislang liegt diese Grenze bei 3.500 Kilogramm. Einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt in der Ausbildung bilden zudem die Gefahrenwahrnehmung sowie der sachgerechte Umgang mit Fahrassistenzsystemen.

Die 4. EU-Führerscheinrichtlinie ist am 25. November 2025 in Kraft getreten. Den EU-Mitgliedstaaten stehen drei Jahre zur Verfügung, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, gefolgt von einem weiteren Jahr für die praktische Implementierung.