Neue Öffi-Verbindung zu U2: Diese Straßenbahn wird ausgeweitet!

Start für den Ausbau der Straßenbahnlinie 18: Der 18er wird um eine neue 3,1 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen U3 Schlachthausgasse und U2 Stadion verlängert. Ab voraussichtlich Herbst 2026 wird die Linie 18 zur neuen klimafreundlichen Öffi-Direktverbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk – durch den grünen Prater.

Die verlängerte Linie 18 fährt künftig von der U2-Station Stadion über die Meiereistraße und Stadionallee zur U3 Schlachthausgasse und weiter entlang der bestehenden Strecke bis zur U6 Burggasse-Stadthalle. Mit der Verlängerung entstehen sieben neue Haltestellen und weitere direkte Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Öffi-Verbindungen.

„Mit der Verlängerung der Linie 18 bauen wir das Wiener Öffi-Netz klimafit, effizient und zukunftssicher weiter aus. Wir schaffen eine neue Öffi-Direktverbindung zwischen 2. und 3. Bezirk, verbessern die Anbindung an neue Stadtentwicklungsgebiete, an den Naherholungsraum Prater sowie zahlreiche andere wichtige Knotenpunkte. Besonders freut mich, dass wir bei diesem Bim-Projekt nicht nur die Öffis stärken, sondern auch mehr als 2 km neue Radwege schaffen, 200 neue Bäume pflanzen und den grünen Prater verkehrsberuhigen. Das ist gelebter Klimaschutz für unsere wachsende Stadt“, sagt Ulli Sima, Planungs- und Mobilitätsstadträtin, beim heutigen Spatenstich.

2.150 Meter neue Radwege

Durch die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 wird der Prater besser an den öffentlichen Verkehr angebunden. Ein 70 Meter langes Grüngleis beim Ernst-Happel-Stadion und neue Begrünungen entlang der Strecke verbessern das Stadtklima. Gleichzeitig entstehen 2.150 Meter neue Radwege, darunter ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg in der Meiereistraße und neue Verbindungen über Stadionbrücke, Dr.-Natterer-Gasse und Würtzlerstraße. Ab Juni 2025 wird der Autoverkehr zwischen Lusthausstraße und Meiereistraße dauerhaft gesperrt. Auch im 3. Bezirk entstehen neue Radwege, etwa entlang der Landstraßer Hauptstraße und dem Rennweg. So wird die Radverbindung zwischen Gürtel, Donaukanal und Simmering gestärkt – inklusive sicherer Infrastruktur für Standorte wie das Media Quarter Marx oder das Vienna BioCenter.

Öffi-Achse für sechs Millionen Fahrgäste jährlich

„Mit der Verlängerung der Linie 18 stärken wir nicht nur das Öffi-Netz, sondern auch die klimafreundliche Verbindung zwischen zwei stark wachsenden Bezirken. Besonders wichtig ist uns dabei, dass Mobilitätsprojekte wie dieses ganzheitlich mit neuen Bäumen, Radwegen und einer Verkehrsberuhigung im Prater gedacht werden. So gelingt es, Stadtentwicklung, Klimaschutz und Lebensqualität intelligent zu verbinden“, betont Selma Arapović, Klubobfrau der NEOS Wien.

Linie 18 als Ausweichroute für S-Bahn

Ein weiterer positiver Effekt der Linie 18: Künftig bietet sie eine zusätzliche Alternativstrecke für die S-Bahn, um eine großräumige Umfahrung zu ermöglichen und die S-Bahn St. Marx mit dem Osten Wiens zu verbinden. Damit leistet sie ab Herbst 2026 einen wichtigen Beitrag für die S-Bahn-Stammstreckensperre und schafft eine gleichmäßigere Auslastung im öffentlichen Verkehrsnetz. Die neue Linie 18 entlastet zudem Bus- und U-Bahnlinien, sie wird die Route der Buslinie 77A Großteils übernehmen und die Verbindung damit aufwerten.

Die neue Strecke im Detail

Die geplante Verlängerung der Linie 18 zwischen U3 Schlachthausgasse und U2 Stadion umfasst sieben neue Stationen. Gestartet wird ab sofort mit Gleis- und Straßenbauarbeiten im Bereich Meiereistraße vor dem Stadion. Ab Juli 2025 wird auch im Bereich der U3 Schlachthausgasse und Ludwig-Koeßler-Platz gebaut.

Die neue Strecke führt von der Schlachthausgasse im 3. Bezirk Richtung Prater mit der ersten neuen Haltstelle beim Ludwig-Koeßler-Platz.

Weiter wird die Linie 18 über die Stadionbrücke in den Prater geführt, mit der nächsten Haltestelle im Bereich Sillerweg. Das bringt eine neue, schnelle Verbindung vom Prater in Richtung U2 Stadion und U3 Schlachthausgasse.

Im Prater quert die Linie 18 die Hauptallee und bietet Fahrgästen künftig eine komfortable Anreise zum Stadionbad.

Entlastung besonders für Großveranstaltungen bietet die nächste Haltestelle: Fahrgäste können künftig bequem mit der Straßenbahn bis zum Ernst-Happel-Stadion fahren.

Die Umkehrschleife im 2. Bezirk verläuft über den Handelskai und die Dr. Natterer Gasse.

Verkehrsmaßnahmen während der Bauzeit

Im Zuge der Verlängerung der Linie 18 kommt es zu mehreren Verkehrsänderungen: Ab Juni 2025 wird die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr zwischen Lusthausstraße/Stadionallee und Meiereistraße/Stadionbad gesperrt. Ab November folgen abschnittsweise Sperren auf der Stadionallee sowie lokale Umleitungen in der Meiereistraße, Dr.-Natterer-Gasse und Engerthstraße. Auch der Busverkehr ist betroffen: Die Linie 77A wird während der gesamten Bauzeit über die A23 umgeleitet, die Linie 80A ab November 2025 über die Erdberger Lände. Eine neue Buslinie übernimmt später die Strecke des 77A. Details zum Buskonzept werden rechtzeitig vor der Eröffnung bekanntgegeben.