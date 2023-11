Neuen Donau: Frau greift drei Angler mit Messer an

Drei Angler, die an der Neuen Donau in Wien ihren Hobbys nachgingen, wurden von einer 34-jährigen Frau mit einem Messer bedroht.

Es war ein Tag wie jeder andere für das Angler-Trio, bestehend aus Männern im Alter von 27, 46 und 48 Jahren. Sie saßen in ihren Zelten und warteten auf den nächsten Biss. Doch die Idylle wurde abrupt unterbrochen, als eine zunächst unbekannte Dame die Szenerie betrat und die Männer aufforderte, ihr Lager zu räumen.

Bedrohung

In der Hand hielt sie ein Messer, das sie bedrohlich gegen die Angler richtete. Ein Bild, das man eher in einem Actionfilm als an einem friedlichen Anglerplatz erwartet hätte. Nach dieser rabiaten Aktion ergriff die Frau die Flucht, ließ aber die Männer in einem Zustand der Verwirrung und Angst zurück.

Festnahme

Schnell reagierten die Männer und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten die Tatverdächtige, eine 34-jährige Österreicherin, kurze Zeit später ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Bei ihr fanden sie das Messer, das sie bei ihrem Überfall verwendet hatte.

Die Motivation für ihr aggressives Verhalten bleibt ein Rätsel. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch, um Licht ins Dunkel dieser ungewöhnlichen Attacke zu bringen. Trotz der bedrohlichen Situation und der mitgeführten Waffe, wurde niemand verletzt.