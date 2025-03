Überraschung aus Wolfsburg: E-Wagen um 20.000 Euro

Volkswagen enthüllt in Düsseldorf das Konzeptfahrzeug ID. Every 1 als Antwort auf die hohen Elektroauto-Preise. Marktstart frühestens 2027 geplant.

Volkswagen hat in Düsseldorf das Konzeptfahrzeug ID. Every 1 vorgestellt, um auf die Kritik an den hohen Preisen von Elektroautos zu reagieren. Das Modell soll die elektrische Produktpalette von Volkswagen erweitern und zu einem Preis von etwa 20.000 Euro angeboten werden, wobei die Markteinführung frühestens 2027 erwartet wird. Der Name und das Design des Fahrzeugs sind vorläufig.

Während der Pandemie hat sich die Automobilindustrie auf größere und teurere Modelle konzentriert, was kleinere Fahrzeuge vernachlässigte. Der VW Up ist seit 2023 nicht mehr erhältlich, und der Polo ist nun das kleinste Modell von Volkswagen. Ein elektrisches Pendant zum Polo, der ID.2all, soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen und etwa 25.000 Euro kosten. Auch andere Hersteller haben in diesem Segment Lücken in ihrer Modellpalette.

Herausforderungen im Markt

Im Vergleich zur Konkurrenz hinkt Volkswagen hinterher. Renault hat kürzlich den elektrischen R5 für knapp unter 25.000 Euro eingeführt, während Hyundai das Modell Inster für weniger als 24.000 Euro anbietet. Die in China hergestellten Modelle Leapmotor T03 und Dacia Spring beginnen beide bei unter 20.000 Euro. Die verschärften CO₂-Ziele der EU treiben den Markt für Elektrofahrzeuge voran, doch Volkswagen hat diese Entwicklung nicht schnell genug aufgegriffen. Bereits 2021 präsentierte Volkswagen auf der IAA in München das Modell ID. Life, das ebenfalls 20.000 Euro kosten sollte, aber nie auf den Markt kam. Der heutige VW-Markenchef Thomas Schäfer verwarf das Design des ID. Life, was zu höheren Kosten und schließlich zur Entwicklung des ID.2all führte.

Mit dem ID. Every 1 kehrt Volkswagen zu seinen Wurzeln zurück, indem es Design-Elemente des früheren VW Up aufgreift und eine konservative Weiterentwicklung bestehender Modelle bietet. Chefdesigner Andreas Mindt strebt danach, „zugängliche“ und „sympathische“ Fahrzeuge zu schaffen, die dennoch „selbstbewusst“ wirken. Anders als der futuristische ID. Life, der aus recycelten Materialien bestand, legt VW beim ID. Every 1 weniger Wert auf solche Nachhaltigkeitsaspekte. Stattdessen soll das neue Modell führend in Sachen Software sein.

Technische Innovationen

In Zusammenarbeit mit dem US-Start-up Rivian entwickelt Volkswagen ein neues System, das im ID. Every 1 erstmals zum Einsatz kommen soll. Dadurch sollen alle Funktionen updatefähig sein und das Auto individuell wie ein Smartphone anpassbar werden. Technisch soll der ID. Every 1 eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h bieten. Das Fahrzeug wird 20 Zentimeter länger als der alte Up sein und durch den platzsparenden E-Antrieb mehr Innenraum bieten.

Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das Auto ab 2027 auf den Markt kommen.