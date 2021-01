Neuer Lover: Svetlana Ceca Ražnatović beim Knutschen erwischt! (VIDEO)

So schön kann Liebe sein. Pop-Diva Svetlana Ceca Ražnatović zeigt auf der Straße ihre neue Liebe. Ganz offen, mit Kuss und allem Pipapo.

Seit Arkans Tod war Ceca in keiner Liebesbeziehung mehr. Doch die Spekulationen dürften nunmehr beendet sein. Denn das neue Video zeigt die Sängerin ganz deutlich, für wen ihr Herz schlägt.

Die Öffentlichkeit hat erfahren, dass Ceca seit einiger Zeit viel Zeit mit dem Geschäftsmann Bogdan Srejović verbringt. Die Bekanntschaft fand am Geburtstag von Cecas Freundin statt und nach einigen Wochen der Geselligkeit begannen sie sich öfters zu treffen.

Ceca und der attraktive Bogdan wurden mitten am Tag in der Öffentlichkeit zusammen gesehen und sie scheinen sich nicht mehr zu verstecken. Die zwei Turteltauben hielten sich an den Händen und ein Kuss fiel bereits auch, als die serbische Diva aus dem Auto ausstieg. Die ganzen Ereignisse wurden von “Paparazzo Lov”-Kameras aufgenommen. Eindeutiger geht es nicht mehr. Man kann es gar nicht glauben, aber die Bilder sprechen für sich, dass Ceca anscheinend in einer romantischen Liebesbeziehung ist.

