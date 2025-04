Neues Windows-Update sperrt tausende PC-Besitzer!

Windows Update Anmeldeprobleme sorgen für Frust bei Microsoft-Nutzern. Das April-Update für Windows 11 blockiert bei aktiviertem System Guard den Zugriff via Gesichtserkennung und PIN.

Das April-Update für Windows 11 verursacht derzeit beträchtliche Schwierigkeiten für eine Vielzahl von Microsoft-Nutzern. Insbesondere Personen, die in ihren Systemen die Funktionen „System Guard Secure Launch“ oder „Dynamic Root of Trust for Measurement“ (Technologien zur Absicherung des Systemstarts) aktiviert haben, sehen sich mit erheblichen Anmeldehindernissen konfrontiert. Zahlreiche Betroffene melden, dass die Windows-Hello-Anmeldefunktion nicht mehr reagiert und ihnen somit der Zugriff auf ihre Geräte verwehrt bleibt.

Die Komplikationen manifestieren sich vorwiegend bei Authentifizierungsversuchen via Gesichtserkennung oder Persönlicher Identifikationsnummer. Beim Systemstart erscheinen Fehlermeldungen wie „Die Gesichtserkennung konnte nicht eingerichtet werden“ oder „Etwas ist schiefgelaufen, Ihre PIN ist nicht verfügbar“. In solchen Situationen ist eine komplette Zurücksetzung der PIN erforderlich, um wieder Zugang zum Computer zu erlangen.

Microsofts Reaktion

Der Softwarekonzern aus Redmond hat die Existenz dieser Updateprobleme eingeräumt, stuft sie jedoch als isolierte Vorfälle ein. Die beschriebenen Anmeldeschwierigkeiten treten speziell nach einem Systemreset mit der gewählten Option „Meine Dateien behalten“ auf.