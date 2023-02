Neugeborenes mit Zahn in Klinik in Banja Luka geboren

Vor einigen Tagen wurde in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Universitätskrankenhauses der Republika Srpska in Banja Luka ein gesundes Baby mit einem Zahn geboren, was sowohl das medizinische Personal als auch die Patienten verblüffte und überraschte.

Wie von der Klinik für das Medium Nezavisne novine bestätigt, wurde am 9. Februar in dieser Klinik ein Neugeborenes mit einem Zahn geboren. „Dies ist kein ungewöhnliches Phänomen, und unsere Ärzte haben solche Fälle schon früher erlebt. Dieses Verhältnis liegt bei ungefähr 1:20.000 bis 30.000 Neugeborenen“, berichtete die Klinik.

Eine Patientin, die in dieser Abteilung ist, sagt, dass dies ein interessanter Fall ist, über den seit Tagen gesprochen wird. „Einige sagen, das sei ein medizinisches Wunder. Ein Junge wurde lebend und gesund geboren, aber mit einem Zahn, was etwas ungewöhnlich ist. Ich habe solche Fälle noch nie erlebt, noch hat mir jemand davon erzählt“, erzählte diese Patientin.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sagte, dass der Zahn des Babys gezogen werden musste, was dem Protokoll entspricht.

„Laut medizinischen Protokollen wird ein Zahnarzt gerufen, wenn ein Neugeborenes mit einem Zahn geboren wird – ein Kieferchirurg, der die Mundhöhle des Neugeborenen untersucht. Wenn er feststellt, dass es einen Zahn gibt, führt er die Extraktion durch“, erklärte die Klinik.

➤ Demnach wird das Baby die nächsten sieben Tage unter ärztlicher Beobachtung sein.

Solche Frühzähne werden im Fachjargon „Geburtszähne“ genannt und sind im Gegensatz zu Neugeborenenzähnen, die in den meisten Fällen vom vierten bis zum siebten Lebensmonat auftreten, unmittelbar bei der Geburt des Kindes vorhanden und müssen in den meisten Fällen sofort gezogen werden.