Neymar und Messi enthüllen dunkle PSG-Zeiten!

„Paris, die Stadt der Lichter, wurde zur Stadt der Schatten“ – Neymar und Messi erinnern sich an ihre schwierige Zeit bei Paris Saint-Germain.

Ein Blick in die Vergangenheit von Neymar und Messi wirft Schatten auf die glanzvolle Metropole Paris. Der brasilianische Fußballer Neymar, der kürzlich einen Vertrag mit dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal unterzeichnet hat, öffnete in einem Interview mit „Globoesporte“ seine Erinnerungsschublade und gab Einblicke in seine Zeit bei Paris Saint-Germain (PSG).

Wir sind durch die Hölle gegangen, er und ich“, erklärte Neymar über seine gemeinsame Zeit mit Lionel Messi beim französischen Serienmeister. Die beiden südamerikanischen Offensivstars, die bereits von 2013 bis 2017 beim FC Barcelona Teamkollegen waren, spielten zwei Saisons zusammen in Paris.

Neymar kritisierte die Behandlung von Messi in Paris und sagte, dass der argentinische Fußballer „auf ungerechte Weise kritisiert worden“ sei. Der brasilianische Stürmer fügte hinzu, dass Messi „die Art und Weise seines Abgangs dort aus fußballerischer Sicht nicht verdient“ habe.

Messi selbst, der nach seinem Wechsel in die USA bei Inter Miami spielt, hat ähnliche Gefühle geäußert. In einer Pressekonferenz sagte der argentinische Weltmeister, er habe „Barcelona nicht verlassen wollen und bei PSG eine schwere Zeit gehabt.

Trotz der schwierigen Zeit in Paris, scheinen Neymar und Messi nun in ihren neuen Klubs aufzublühen. Messi, der im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaft mit Argentinien gewann, setzt seine Erfolgsserie in Miami fort. Am Sonntag steuerte er zwei Vorlagen beim 3:1-Sieg gegen den amtierenden Meister Los Angeles FC bei.

Neymar hingegen, der für rund 90 Millionen Euro zu Al-Hilal wechselte, stellt sich einer neuen Herausforderung in Saudi-Arabien. Der brasilianische Stürmer, der sich für Messi freut, zeigt sich zugleich traurig und sagte: „Er ist mit der argentinischen Nationalmannschaft in den Himmel gekommen, hat in den letzten Jahren alles gewonnen. Und mit Paris ist er durch die Hölle gegangen.“