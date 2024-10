NFC-Maniküre: Mit den Nägeln bezahle (VIDEOS)

Im Bereich Nagel-Design werden ständig neue Trends und Innovationen entwickelt, die sowohl ästhetisch als auch funktional beeindruckend sind. Ein aufregender neuer Trend, der derzeit aus den USA für Gesprächsstoff sorgt, sind die sogenannten „Microchip Nails“. Diese neuartige Maniküre kombiniert innovative Technologie mit stilvollem Design und bietet äußerst futuristische und praktische Anwendungsmöglichkeiten im Alltag.

NFC-Chips als stilvolles Bezahlmittel

Microchip Nails integrieren winzige Mikrochips direkt ins Nageldesign. Diese Chips arbeiten mit der Near Field Communication (NFC)-Technologie, die es ermöglicht, Zahlungen kontaktlos zu tätigen, ähnlich wie mit Kreditkarten oder Smartphones. Zudem können die Chips persönliche Daten wie Visitenkarten oder Social-Media-Profile speichern oder als Träger für Links zu Websites und Musik-Playlists dienen. Diese Informationen können dann durch einfaches Scannen schnell und unkompliziert abgerufen werden, wobei die Chips optisch vollständig ins Nageldesign eingebettet und somit nahezu unsichtbar bleiben.

Die renommierte Nail Artistin Lori Ellen Howe zeigt auf Instagram etwa, wie diese futuristischen Designs in der Praxis aussehen können. Ermöglicht wird dieser innovative Stil durch Jana Bobosikova, die CEO des Unternehmens Kiki World, das sich auf außergewöhnliche Beauty-Produkte unter dem Motto „Beauty Beyond“ spezialisiert hat. Bobosikova sieht großes Potenzial in dieser Technologie und spekuliert, dass in Zukunft sogar Funktionen eines Smartphones über die Fingernägel übernommen werden könnten.

Von der Idee zur Umsetzung

Für alle, die neugierig auf diesen Technologietrend sind und ihn selbst ausprobieren möchten, besteht die Möglichkeit, die benötigten NFC-Chips online zu kaufen und mit einer speziellen App selbst zu programmieren. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Chip sicher in den Nagel integriert wird. Experten empfehlen, dazu eine zusätzliche Schicht aus Gel oder Acryl aufzutragen, um den Chip stabil und unsichtbar zu verfestigen.

Lesen Sie auch: Tornado verwüstet Urlaubsstrand in Italien (VIDEOS) Ein verheerendes Unwetter am Mittelmeer wirft Fragen über die Zukunft des Klimas auf. Experten warnen vor einer Zunahme solcher Ereignisse.

Skandal im Fitnessstudio: Heimliche Videos der Umkleide Eine Trainerin entdeckt heimlich aufgenommene Nackt-Videos von sich in einem Fitnessstudio. Die Arbeiterkammer Oberösterreich schreitet ein.

Österreich versinkt im Unwetter-Chaos (FOTOS+VIDEOS) Gewaltige Stürme und starke Regenfälle haben in Österreich am Freitagabend katastrophale Schäden verursacht.

Diese Verbindung aus Technologie und täglichem Leben könnte das Bezahlen und den Austausch von Daten revolutionieren. Während dieser Trend in Österreich möglicherweise noch Zeit benötigen wird, um populär zu werden, zeigt er deutlich, wie Technologien zunehmend in alltägliche Routinen integriert werden können, um unser Leben praktischer zu gestalten.