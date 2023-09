Nicht essen: Billa ruft dieses Produkt zurück!

REWE informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Die Billa AG ruft gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen das nachfolgende Produkt zurück: THUNFISCH FILET (GEWICHTSARTIKEL aus der FISCHTHEKE)

Im Produkt wurden erhöhte Histaminwerte festgestellt, daher kann eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Es wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten. Das Produkt wurde offen über die Fischtheke verkauft.

Produktdaten: THUNFISCH FILET (GEWICHTSARTIKEL aus der FISCHTHEKE)

Der Warenbestand des betroffenen Produktes wurde aus dem Verkauf genommen.

– Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

– Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den BILLA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15 – 18:00Uhr) oder per Mail an kundenservice@billa.at

Die Billa AG bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.