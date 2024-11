Niclas M. in Österreich auf Streife – mit Hitlerbärtchen (FOTOS)

Der 18-jährige Niclas Matthei aus Deutschland hat sich mit einem ungewöhnlichen Hobby einen zweifelhaften Ruf erarbeitet: In seiner Freizeit verteilt er Strafzettel an Falschparker. Am vergangenen Wochenende weitete er seine Aktivitäten auf das oberösterreichische Innviertel aus.

Ein Ausflug ins Innviertel

Nach einem Auftritt in Aicha, Bayern, entschied sich Matthei, bekannt unter dem Spitznamen „Anzeigenhauptmeister“, in den österreichischen Regionen Schardenberg, Münzkirchen und Schärding nach Falschparkern Ausschau zu halten. In den rund zwei Stunden, die er dort verbrachte, notierte er unter anderem ein Fahrzeug ohne Kennzeichen, das auf einer Grünfläche in Aich parkte, und mehrere Linksparker in Münzkirchen. Matthei schloss seinen kurzen Aufenthalt in Österreich mit der Feststellung gegenüber der „Krone“ ab, dass die österreichischen Fahrer besser parken können als die deutschen. Kontrovers ist jedoch sein Auftritt mit einem „Hitlerbärtchen“ – ausgerechnet in Oberösterreich.

Ruhm durch Anzeigen

Seine Bekanntheit erlangte Matthei in Deutschland durch eine Reportage des Senders „SpiegelTV“, die seine ungewöhnlichen Streifzüge dokumentierte. Begleitet von einem Kamerateam, durchquerte er verschiedene Ortschaften und meldete nicht nur Falschparker, sondern auch andere Verstöße im Straßenverkehr. Mittlerweile hat sich der Hype um den jungen Mann verselbstständigt. Laut Berichten der deutschen Medien soll er durch seine Rolle als „Kunstfigur“ mittlerweile finanziell profitieren.

Wie seine selbst durchgeführten „Kontrollen“ von den österreichischen Behörden bewertet werden, bleibt allerdings abzuwarten. Sein ungewöhnliches Hobby sorgt weiterhin für Diskussionen und Schlagzeilen.