Nie mehr verlorene Gedanken – Reddit führt Entwurfsspeicher ein

Reddit baut seine Interaktionsmöglichkeiten aus: Neue Analyse-Tools, Sharing-Funktionen und eine Entwurfsspeicherung sollen das Kommentieren revolutionieren.

Reddit erweitert seine Kommentarfunktionen mit neuen Analyse- und Sharing-Tools. Nutzer können künftig detaillierte Einblicke zu ihren Kommentaren erhalten – darunter das Verhältnis von positiven zu negativen Bewertungen, Antworten, Aufrufe und erhaltene Auszeichnungen. Eine besonders praktische Neuerung: Kommentare lassen sich nun als eigenständige Beiträge innerhalb der Plattform teilen.

Für alle, die ihre Gedanken nicht sofort perfekt formulieren können, führt Reddit zudem eine Entwurfsfunktion ein. Bis zu 20 angefangene Kommentare können zwei Wochen lang gespeichert werden. Besonders nutzerfreundlich: Verlässt man die Seite oder App während des Schreibens, wird der Text automatisch als Entwurf gesichert.

Frühe Entwicklungsphase

In einer Mitteilung an die Moderatoren räumte Reddit allerdings ein, dass sich die Funktion noch „in einer frühen Phase“ befinde und in kommenden Updates weiter optimiert werden müsse.

Kontinuierliche Verbesserungen

Die Änderungen reihen sich in eine Serie von Neuerungen ein, mit denen Reddit in den vergangenen Wochen die Flexibilität seiner Kommentarfunktion ausgebaut hat. Erst Anfang des Monats hatte die Plattform bekannt gegeben, dass Nutzer ihre Kommentarhistorie in ihren Profilen künftig verbergen können.