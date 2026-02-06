Nordbrücke: Warum wir im Stau stehen, obwohl keine Baustelle da ist

Vier Jahre Stau ohne Baustelle – auf der Wiener Nordbrücke sorgen nicht nur Tempolimits, sondern vor allem das Bremsverhalten der Autofahrer für täglichen Stillstand.

Seit Jahren gilt die Nordbrücke in Wien als neuralgischer Punkt für Verkehrsbehinderungen. Wie bekannt wurde, plant die ASFINAG die umfassende Sanierung des Bauwerks erst für 2027. Der späte Beginn erklärt sich durch die notwendige Abstimmung mit anderen Infrastrukturvorhaben, insbesondere im Bereich des Bahnnetzes – eine verkehrspolitisch nachvollziehbare Entscheidung. Dennoch müssen Autofahrer bereits seit dem Vorjahr mit dauerhaften Einschränkungen leben: reduzierte Geschwindigkeit und permanente Überwachung durch Section Control, obwohl die eigentlichen Baumaßnahmen noch in weiter Ferne liegen.

Die täglichen Stausituationen verschärfen sich zusätzlich durch das Fahrverhalten vieler Verkehrsteilnehmer. Zu beobachten ist ein wiederkehrendes Muster: Zahlreiche Fahrzeuge verringern ihre Geschwindigkeit abrupt vor Beginn der Überwachungszone. Andere wiederum durchfahren den kontrollierten Abschnitt mit deutlich geringerer Geschwindigkeit als erlaubt. Diese übertriebene Vorsicht behindert den Verkehrsfluss erheblich und schafft ein erhöhtes Risiko für Auffahrunfälle.

⇢ 103 km/h zu schnell: Teenager bei illegalem Straßenrennen erwischt



Unnötige Bremsmanöver

Tausende Pendler verlieren täglich wertvolle Zeit im stockenden Verkehr. Warum Verkehrsteilnehmer bereits seit 2023 mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert werden, während die eigentlichen Bauarbeiten erst vier Jahre später beginnen sollen, bleibt eine zentrale Frage. Ebenso unklar ist, weshalb es nicht gelingt, durch bessere Aufklärung und optimierte Verkehrsführung jene unnötigen Bremsmanöver zu verhindern, die täglich zusätzliche Verkehrsbehinderungen verursachen.

Widersprüchliche Situation

Dabei misst das Section-Control-System lediglich die Durchschnittsgeschwindigkeit über eine definierte Strecke – plötzliches Abbremsen vor vermeintlichen Messpunkten ist daher völlig überflüssig und kontraproduktiv. Es entsteht ein widersprüchliches Gesamtbild: Eine langfristig angelegte Baustellenplanung trifft auf ein Verkehrsverhalten, das die Situation weiter verschlechtert. Die technischen und politischen Gründe für die infrastrukturellen Beschränkungen mögen nachvollziehbar sein, doch bleibt die Frage nach ausreichender Information und routiniertem Umgang mit den Überwachungsanlagen unbeantwortet.

Wie sind eure Erfahrungen auf der Nordbrücke? Beobachtet ihr ähnliche Situationen mit abrupt abbremsenden Fahrzeugen oder extrem langsamen Fahrern in der Section-Control-Zone? Schreibt uns eure Meinung.