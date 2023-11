Novak Djokovic auf dem Weg zum Golden Slam 2024

Novak Djokovic, die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, ist weit davon entfernt, seinen Schläger an den Nagel zu hängen. Trotz einer beeindruckenden Saison, in der er drei Grand-Slam-Turniere und die ATP Finals gewonnen hat, blickt der serbische Tennis-Star bereits auf seine nächsten Ziele.

Nach seinem Sieg bei den ATP Finals und einer ununterbrochenen Dominanz als Weltranglisten-Erster, scheint Djokovic noch lange nicht satt zu sein. „Sie sind definitiv eines der großen Ziele, genauso wie die vier Grand Slams“, sagte Djokovic mit Blick auf das Jahr 2024. Der Serbe hat Großes vor. Er will den sogenannten „Golden Slam“ gewinnen, eine Leistung, die im Männer-Tennis noch niemandem gelungen ist. „Du kannst vier Grand-Slam-Turniere und Gold bei Olympia gewinnen“, fügte er hinzu.

Tennis König

Djokovic hat in dieser Saison auf Grand-Slam-Ebene nur ein einziges Spiel verloren, ein Fünf-Satz-Match gegen den Spanier Carlos Alcaraz in Wimbledon. Seitdem hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet. „Wenn der wahre Novak Djokovic den Platz betritt, dann kann im Moment niemand mit ihm mithalten“, sagte sein Trainer Goran Ivanisevic. Die junge Generation an Spielern, darunter Jannik Sinner und Holger Rune, konnte Djokovic bisher nicht stoppen. „Wenn sie gegen mich auf dem Platz stehen, sollen sie wissen, dass sie ihr bestes Tennis spielen müssen, um mich schlagen zu können“, warnte der Branchenprimus.

Olympia-Gold fehlt

Doch trotz seiner beeindruckenden Karriere gibt es noch einen großen Erfolg, der Djokovic fehlt: Olympia-Gold. 2008 in Peking hatte der Serbe Bronze gewonnen, danach blieb er in London, Rio de Janeiro und Tokio jeweils ohne Medaille. Nun strebt er die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an.

French Open und Wimbledon

Das Jahr 2024 wird für Djokovic eine besondere Herausforderung darstellen. Ende Mai/Anfang Juni stehen zunächst die French Open auf Sand an, dann Anfang Juli Wimbledon auf Rasen. Nur zwei Wochen später beginnt das olympische Tennis-Turnier, das im Pariser Stade Roland Garros wieder auf Sand ausgetragen wird. „Das wird eine sehr herausfordernde Phase“, räumte Djokovic ein.

Trotz der bevorstehenden Herausforderungen bleibt Djokovic hoch motiviert. „Ich habe immer die höchsten Ambitionen und Ziele. Das wird im nächsten Jahr nicht anders sein“, sagte der Weltranglisten-Erste. Mit dieser Aussage sendet Djokovic eine klare Botschaft an die Tenniswelt: Er ist bereit, Geschichte zu schreiben und weiterhin an der Spitze zu stehen.