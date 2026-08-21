Österreich: 20 Stunden gefesselt, Mund zugeklebt – Exorzismus endet vor Gericht

Eine Teufelsaustreibung in Kärnten endet mit Fesseln, Klebeband und Bewusstlosigkeit – jetzt steht der Bruder vor Gericht.

Ein Fall, der in Kärnten für erhebliches Aufsehen gesorgt hat, wird nun vor Gericht verhandelt: Ein Mann, der sich derzeit bereits in Haft befindet, soll seine Schwester im Zuge einer selbst inszenierten Teufelsaustreibung über Stunden hinweg gefesselt und misshandelt haben. Die Frau leidet an paranoider Schizophrenie.

Der Angeklagte soll versucht haben, sie auf eigene Faust zu „heilen“ – und sie dafür rund zwanzig Stunden lang abwechselnd mit einer Katzenleine und einem Gürtel an Händen und Beinen gefesselt haben. Die Frau war dadurch über einen langen Zeitraum nahezu bewegungsunfähig. Darüber hinaus soll er ihr zwei Stunden lang den Mund mit Klebeband versiegelt und den Kopf fixiert haben, woraufhin sie das Bewusstsein verlor.

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Prozess in Klagenfurt

Das Landesgericht Klagenfurt hat den Vorwurf der Freiheitsentziehung erhoben, der mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren geahndet werden kann. Der besonders hohe Strafrahmen ergibt sich daraus, dass die Freiheitsentziehung dem Opfer nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches besondere Qualen zugefügt hat, was eine Verschärfung des Strafmaßes nach sich zieht.

Der Prozess ist für Montag, den 31. August, mit einer Verhandlungsdauer von vier Stunden anberaumt.