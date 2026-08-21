Neue Airline lockt mit Kampfpreisen: Flüge ab 19 Euro

Eine neue Airline, kein einziges eigenes Flugzeug – und trotzdem hebt sie ab. Fly2Galicia startet mit Preisen, die aufhorchen lassen.

Unter dem Namen Fly2Galicia nimmt ab Dienstag, dem 1. Dezember, eine neue Flugmarke ihren Betrieb auf – mit der Premiere-Verbindung zwischen Santiago de Compostela und Saragossa. Das Streckennetz der Marke soll Santiago de Compostela künftig sowohl mit spanischen Städten als auch mit europäischen Metropolen verknüpfen. Zu den internationalen Zielen zählen München, Brüssel, Prag, Mailand und Venedig; im Inland werden zusätzlich Alicante und Granada angeflogen.

Für den Betrieb dieser Routen wird ein Airbus A320 am Flughafen Santiago de Compostela stationiert. Die meisten Verbindungen werden zweimal wöchentlich bedient, Buchungen sind bereits bis Oktober 2027 möglich.

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Preise & Tarife

Auch für Reisende aus Österreich könnte das neue Angebot von Interesse sein, da Fly2Galicia unter anderem München als Abflugort vorsieht. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Sun beginnen die Ticketpreise für einfache Flüge bei 19 Euro. Auf der Buchungsplattform von Fly2Galicia sind Inlandsflüge ab 21 Euro gelistet, während die Strecke München–Santiago de Compostela ab 49 Euro erhältlich ist. Für europäische Ziele wie Mailand und Brüssel werden laut Fachmedien Einstiegspreise ab 39 bis 41 Euro genannt, für Prag und Venedig ab etwa 49 bis 51 Euro.

Im Grundtarif inbegriffen sind ein persönlicher Gegenstand sowie ein Handgepäckstück mit einem Gewicht von bis zu acht Kilogramm; für aufzugebendes Gepäck fallen zusätzliche Kosten an.

Virtuelles Modell

Fly2Galicia verfügt über kein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis und agiert damit als sogenannte virtuelle Airline. Den tatsächlichen Flugbetrieb übernimmt Flyyo, die Marke einer rumänischen Fluggesellschaft. Während Fly2Galicia für Vermarktung, Vertrieb und Streckenplanung zuständig ist, liegt die operative Verantwortung bei Flyyo. Die Flüge werden im Rahmen eines Wet-Lease- beziehungsweise ACMI-Vertrags durchgeführt, bei dem Flyyo das Flugzeug samt Besatzung, Wartung und Versicherung stellt.