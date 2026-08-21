8.000 Kilometer für die Freiheit: Schildkröte kehrt nach Hause zurück

Hubschrauber, Interkontinentalflug, Tausende Kilometer: Eine Meeresschildkröte kehrt auf einem Weg heim, der selbst für Menschen außergewöhnlich wäre.

Eine seltene Kemp-Bastardschildkröte hat eine Reise hinter sich, die die meisten Tiere ihrer Art niemals erleben werden. Das Tier wurde in Großbritannien aufgegriffen – einem Ort, an dem es biologisch nichts verloren hatte und dem es höchstwahrscheinlich durch ozeanische Strömungen unbeabsichtigt zugetrieben worden war. Angesichts des kritischen Erhaltungszustands der Art wurden umgehend alle notwendigen Schritte eingeleitet, um das Tier in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurückzuführen.

Rhossis Heimreise

Nach knapp zwei Jahren Pflege und Rehabilitation im Anglesey Sea Zoo trat der Schildkrötenrüde namens „Rhossi“ im August 2026 seine rund 8.000 Kilometer lange Heimreise nach Nordamerika an. Der Weg begann mit einem Hubschrauberflug – organisiert über einen privaten Anbieter – von Anglesey nach Denham bei London, von wo aus „Rhossi“ auf dem Landweg zum Flughafen London-Heathrow gebracht wurde. Den transatlantischen Teil der Strecke legte er schließlich an Bord eines regulären Cargoflugs der British Airways zurück, mit Ziel Houston, Texas.

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Von dort soll er letztlich in den Golf von Mexiko entlassen werden, der als sein natürlicher Lebensraum gilt.

Bedrohte Spezies

Die Kemp-Bastardschildkröte steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Die Art (Lepidochelys kempii) ist laut IUCN global als „kritisch gefährdet“ eingestuft und in den USA zusätzlich nach dem Endangered Species Act sowie in mehreren Bundesstaaten als „endangered“ gesetzlich geschützt. Zoologische Einrichtungen weltweit engagieren sich für den Fortbestand dieser Spezies. Der Houston Zoo gilt dabei als anerkannte Institution mit ausgewiesener Expertise in Artenschutzprogrammen und bietet dem Tier entsprechend geeignete Bedingungen.