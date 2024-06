Österreich gewinnt gegen Niederlande! Österreich ist Gruppensieger!

Österreich ist mit einem dramatischen Sieg gegen die Niederlande ins Achtelfinale der Fußball-EM eingezogen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick bezwang „Oranje“ in Berlin mit 3:2 (1:0) und beendete die Vorrundengruppe D sensationell als Sieger, da Frankreich im Parallelspiel gegen Polen nicht über ein 1:1 hinauskam.

Das ÖFB-Team ging durch ein frühes Eigentor von Donyell Malen (6.) in Führung. Kurz nach Seitenwechsel glichen die Niederländer durch Cody Gakpo (47.) aus, Romano Schmid (59.) sorgte aber für die neuerliche rot-weiß-rote Führung. Den erneuten Ausgleich durch Memphis Depay (75.) beantwortete Marcel Sabitzer (80.) mit dem sehenswerten Siegestor.

Im Achtelfinale trifft Österreich am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) auf den Zweiten der Gruppe F. Da Portugal bereits als Erster feststeht, sind die Türkei, Tschechien und Georgien die möglichen Gegner.

