Österreich ist auch auf der Risikokarte der Reisedestinationen 

Das deutsche Institut A3M hat in der veröffentlichten Risikokarte für das Jahr 2023 eine neue Analyse der Reiseziele vorgelegt, zu denen es riskant ist zu reisen. Dazu zählt auch Österreich.

In der Einleitung betonen sie, dass sich die globale Situation aufgrund von Kriegen, Umweltgefahren, Willkür in Diktaturen oder politischen Unruhen nicht verbessert.

A3M gehört zu den Unternehmen, auf das sich große Reiseveranstalter verlassen, um ihre Kunden sicher in den Urlaub zu schicken und vor allem wieder nach Hause zu bringen.

Die Welt wird auf der Risikokarte in fünf verschiedenen Farben dargestellt – von Rot für „sehr hohes Risiko“ über Orange und Gelb für hohe Risiken bis hin zu Hell- und Dunkelgrün für besonders risikoarme oder sichere Länder, berichtet Kroativ.

Auffällig ist, dass auf der Karte immer weniger Länder dunkelgrün markiert sind – neben der Schweiz sind dies Deutschland, Dänemark, Norwegen, Finnland, die Benelux-Länder, Island, die Slowakei und Kanada.

Alle anderen europäischen Länder sind hellgrün und bergen daher gewisse Gefahren. Auch die USA, Australien und überraschenderweise Österreich fallen in diese Kategorie. In Afrika gelten nur Marokko, Namibia und Botswana als Niedrigrisikoländer, in Südamerika nur Argentinien, Uruguay und Französisch-Guayana.