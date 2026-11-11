Österreich verschiebt wichtige Pflege-Neuerung: Im Gesetzesentwurf steht der Grund

Eine geplante Verbesserung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen soll in Österreich erst ein Jahr später kommen. Ein neuer Gesetzesentwurf zeigt, warum die Digitalisierung der Pflege ins Stocken geraten ist und welche Rolle dabei 50 Millionen Euro spielen.

Wer einen Angehörigen pflegt, kennt das Problem: Nach einem Krankenhausaufenthalt müssen Informationen über Medikamente, Behandlungen und den Gesundheitszustand möglichst rasch bei den zuständigen Pflegekräften ankommen. Genau diesen Informationsaustausch soll die elektronische Gesundheitsakte ELGA verbessern. Doch ausgerechnet bei der Pflege droht nun eine Verzögerung. Ein am 9. November 2026 dem Parlament übermittelter Gesetzesentwurf sieht vor, wichtige Verpflichtungen für Pflegeeinrichtungen vom 1. Jänner 2027 auf den 1. Jänner 2028 zu verschieben.

Warum die Digitalisierung plötzlich ein Jahr später kommen soll

Der Grund findet sich in den Erläuterungen des Sozialministeriums. Ursprünglich war geplant, den Bundesländern bereits 2026 finanzielle Mittel aus einem Innovationsfonds zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Geld sollten Pflegeeinrichtungen bei ihrer Anbindung an ELGA unterstützt werden. Doch daraus wurde vorerst nichts. Die vorgesehenen Mittel standen den Bundesländern im Jahr 2026 nicht zur Verfügung.

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Nun soll die Digitalisierung über einen neuen Anlauf finanziert werden. Für 2027 sind insgesamt 50 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel sollen nach dem Bevölkerungsschlüssel auf die Bundesländer verteilt und anschließend an die jeweiligen Träger weitergegeben werden. Allerdings ist die genaue Ausgestaltung des Fonds noch Gegenstand politischer Abstimmungen. Das bedeutet: Die Finanzierung ist zwar budgetiert, ihre konkrete Umsetzung aber noch nicht vollständig geklärt.

Was sich für Pflegebedürftige ändern sollte

Die geplante Anbindung betrifft insbesondere zwei Bereiche: die elektronische Dokumentation von Medikationsdaten und sogenannte Pflegesituationsberichte. Ein Pflegesituationsbericht enthält wichtige Informationen über den aktuellen Pflege- und Betreuungsbedarf eines Menschen. Dazu können beispielsweise Angaben über die Mobilität, notwendige Unterstützung im Alltag oder besondere pflegerische Anforderungen gehören. Solche Informationen sind besonders wichtig, wenn Menschen zwischen unterschiedlichen Versorgungseinrichtungen wechseln.

Ein Beispiel: Eine ältere Frau wird nach einem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause von einem mobilen Pflegedienst betreut. Während des Spitalsaufenthalts hat sich ihr Gesundheitszustand verändert. Vielleicht benötigt sie zusätzliche Unterstützung oder ihre Medikation wurde angepasst.

Je besser die beteiligten Einrichtungen ihre Informationen austauschen können, desto leichter lässt sich die weitere Betreuung koordinieren.

Genau hier soll die stärkere Einbindung der Pflege in ELGA helfen.

Besonders die mobile Pflege steht im Mittelpunkt

Ein bemerkenswerter Punkt des Gesetzesentwurfs betrifft die geplante Verwendung der Fördermittel. Der Innovationsfonds soll vorrangig die Anbindung mobiler Pflegeeinrichtungen an ELGA finanzieren. Erst danach sollen weitere Digitalisierungsmaßnahmen in der Langzeitpflege unterstützt werden. Das ist besonders für Menschen relevant, die weiterhin in ihrer eigenen Wohnung leben und regelmäßig von Pflegekräften besucht werden.

Gerade bei dieser Betreuungsform arbeiten häufig mehrere Beteiligte zusammen: Hausärzte, Krankenhäuser, mobile Pflegekräfte und Angehörige. Ein funktionierender digitaler Informationsaustausch kann dabei helfen, wichtige Gesundheitsinformationen schneller verfügbar zu machen.

Allerdings bedeutet die geplante Verschiebung nicht, dass ELGA insgesamt ausgesetzt wird. Bestehende Funktionen, etwa elektronische Befunde und die bereits verfügbare e-Medikation, bleiben grundsätzlich erhalten. Verschoben werden sollen bestimmte zusätzliche Speicherpflichten für Pflegeeinrichtungen.

Was bedeutet das für Angehörige?

Für Familien, die ihre Eltern oder andere Angehörige betreuen, ändert sich durch den Gesetzesentwurf zunächst nichts unmittelbar. Dennoch zeigt die Entwicklung, warum bei der Organisation von Pflege weiterhin Eigeninitiative wichtig sein kann.

Nach einem Krankenhausaufenthalt sollten Angehörige gemeinsam mit den zuständigen Fachkräften darauf achten, dass aktuelle Entlassungsinformationen, Medikamentenlisten und relevante Pflegeanweisungen bei den weiterbetreuenden Stellen vorliegen. Besonders bei mehreren gleichzeitig beteiligten Einrichtungen empfiehlt es sich, ausdrücklich nachzufragen, ob alle notwendigen Informationen angekommen sind. Die geplante ELGA-Anbindung soll solche Abläufe künftig erleichtern, kann eine persönliche Abstimmung aber nicht vollständig ersetzen.

Entscheidung steht noch aus

Der Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der Begutachtung. Die Frist für Stellungnahmen endet bereits am 12. November 2026. Erst nach dem weiteren Gesetzgebungsverfahren steht verbindlich fest, ob die vorgesehenen Speicherpflichten tatsächlich auf den 1. Jänner 2028 verschoben werden.

Die Entwicklung macht ein grundsätzliches Problem sichtbar: Digitale Verbesserungen im Gesundheitssystem benötigen nicht nur technische Lösungen und neue Gesetze, sondern auch eine gesicherte Finanzierung. Für Pflegebedürftige und ihre Familien bleibt die entscheidende Frage, wann die angekündigten Verbesserungen tatsächlich im Betreuungsalltag ankommen.