Elektroauto-Boom in Österreich: Wer steckt wirklich hinter den Rekordzahlen?

Österreich erlebt einen historischen Elektroauto-Boom. Im Oktober war bereits mehr als jeder dritte Neuwagen rein elektrisch. Doch ein genauer Blick auf die Zulassungszahlen zeigt eine wenig beachtete Besonderheit: Der Wandel wird maßgeblich von Unternehmen vorangetrieben.

Die am 10. November veröffentlichten Zahlen von Statistik Austria zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung. Im Oktober 2026 wurden österreichweit 8.434 reine Elektroautos neu zugelassen, um 63,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ihr Anteil an sämtlichen Neuzulassungen erreichte damit den Rekordwert von 34,9 Prozent. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Entwicklung kaum vorstellbar gewesen. Allerdings erzählen die Zulassungszahlen nicht die ganze Geschichte darüber, wer sich in Österreich tatsächlich für ein Elektroauto entscheidet.

Zwei von drei neuen Elektroautos werden nicht privat zugelassen

Ein Blick auf die detaillierte Statistik des ersten Halbjahres 2026 offenbart einen interessanten Zusammenhang. Von sämtlichen neu zugelassenen Pkw entfielen 64,2 Prozent auf Unternehmen, juristische Personen und öffentliche Stellen. Nur 35,8 Prozent wurden von privaten Fahrzeughaltern angemeldet. Bei reinen Elektroautos war der Unterschied noch etwas ausgeprägter: Lediglich 34,2 Prozent der Neuzulassungen entfielen auf Privatpersonen. Die übrigen 65,8 Prozent wurden nicht privat zugelassen.

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Damit wird deutlich, welche Bedeutung Firmenflotten, Dienstwagen und andere gewerbliche Zulassungen für den Elektroauto-Boom haben. Allerdings ist die hohe Unternehmensquote kein ausschließliches Elektroauto-Phänomen. Auch bei herkömmlichen Neuwagen dominieren nicht private Zulassungen. Bei Dieselautos lag der Privatanteil im ersten Halbjahr sogar bei nur 19 Prozent.

Warum Firmen so stark auf Elektroautos setzen

Für Unternehmen kann der Umstieg auf Elektrofahrzeuge wirtschaftlich attraktiv sein. Eine wichtige Rolle spielen steuerliche Vorteile. Wer einen rein elektrischen Dienstwagen auch privat verwenden darf, profitiert in Österreich derzeit grundsätzlich von der Sachbezugsbefreiung. Bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fällt dagegen üblicherweise ein steuerpflichtiger Sachbezug an.

Hinzu kommen mögliche Vorteile bei laufenden Betriebskosten und der betrieblichen Ladeinfrastruktur. Größere Unternehmen können außerdem ihre Fahrzeugflotten zentral planen und Ladeeinrichtungen an eigenen Standorten errichten.

Für private Haushalte gestaltet sich die Entscheidung häufig anders. Hier spielen neben dem Kaufpreis auch die Wohnsituation und die verfügbaren Lademöglichkeiten eine entscheidende Rolle. Wer in einem Einfamilienhaus wohnt und zu Hause laden kann, hat andere Voraussetzungen als jemand, der in einer Mietwohnung lebt und sein Auto auf der Straße parkt.

Elektroautos überholen Benziner und Diesel zusammen

Wie stark sich der österreichische Neuwagenmarkt verändert, zeigt eine weitere bemerkenswerte Zahl. Im Oktober wurden lediglich 4.044 reine Benziner und 1.896 reine Dieselautos neu zugelassen. Zusammen sind das 5.940 Fahrzeuge. Dem stehen 8.434 reine Elektroautos gegenüber.

Damit wurden bereits den zweiten Monat hintereinander mehr Elektroautos als Benziner und Diesel zusammen neu zugelassen.

Wichtig ist allerdings, dass Hybridfahrzeuge in diesem Vergleich nicht enthalten sind. Sie werden statistisch gesondert erfasst und verfügen teilweise weiterhin über einen Verbrennungsmotor. Die Entwicklung bleibt dennoch beachtlich. Von Jänner bis Oktober kamen insgesamt 71.606 neue Elektroautos auf Österreichs Straßen. Das entspricht einem Anstieg von 39,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Warum der Boom nicht bedeutet, dass jedes dritte Auto elektrisch fährt

Bei den Zahlen gibt es allerdings eine wichtige Unterscheidung. Der Elektroanteil von 34,9 Prozent bezieht sich ausschließlich auf die Neuzulassungen im Oktober 2026. Er sagt nichts darüber aus, wie viele der insgesamt in Österreich zugelassenen Autos elektrisch betrieben werden.

Der Fahrzeugbestand verändert sich wesentlich langsamer als der Neuwagenmarkt. Viele Haushalte fahren ihre Autos zehn Jahre oder länger. Entsprechend dauert es, bis sich ein verändertes Kaufverhalten im gesamten Straßenverkehr deutlich bemerkbar macht. Auch die hohe Zahl gewerblicher Zulassungen darf nicht automatisch mit klassischen Firmenwagen gleichgesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise ebenfalls Fahrzeuge von Leasinggesellschaften, Autovermietungen und Händlern.

Was bedeutet das für private Autokäufer?

Der starke Anstieg der Elektro-Neuzulassungen könnte langfristig auch den Gebrauchtwagenmarkt verändern. Fahrzeuge aus betrieblichen Flotten werden häufig nach einigen Jahren wieder verkauft. Dadurch könnten künftig mehr gebrauchte Elektroautos für private Käufer verfügbar werden.

Ob diese tatsächlich günstiger werden, hängt allerdings von Angebot, Nachfrage, Batteriezustand und weiteren Faktoren ab. Wer über den Kauf eines Elektroautos nachdenkt, sollte deshalb nicht nur den Anschaffungspreis vergleichen, sondern auch Ladebedingungen, Stromkosten, Versicherung und den erwarteten Wertverlust berücksichtigen.

Die neuesten Zahlen zeigen somit zwei Entwicklungen gleichzeitig: Elektroautos erobern den österreichischen Neuwagenmarkt in Rekordgeschwindigkeit. Doch die eigentliche Bewährungsprobe bleibt, wie attraktiv und leistbar diese Fahrzeuge langfristig für private Haushalte werden.