Österreichische Studie mit „Parkinson-Impfung“ gibt Betroffenen Hoffnung

Ein Antikörper soll Parkinson verlangsamen – und erste Daten aus einer Großstudie mit österreichischer Beteiligung sorgen für Aufsehen.

In Europa und Nordamerika läuft derzeit eine Phase-III-Zulassungsstudie für das, was Mediziner als erste krankheitsmodifizierende Therapie bei Parkinson bezeichnen: den Wirkstoff Prasinezumab. Seit 2021 nehmen 534 Betroffene an der Studie teil und erhalten einmal im Monat eine Infusion – verteilt auf 110 Zentren in Europa, den USA und Kanada. Zu den beteiligten Standorten zählen neben Graz und der Wiener Klinik Ottakring auch Innsbruck, wo die Studie in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Klaus Seppi durchgeführt wurde.

In der internationalen PADOVA-Studie erhält jeweils die Hälfte der Teilnehmenden den Antikörper Prasinezumab, die andere Hälfte ein Placebo. Die Medizinische Universität Innsbruck bezeichnete das Verfahren in einer Aussendung am Montag als passive Parkinson-Impfung. Die bisherigen Forschungsergebnisse gelten als vielversprechend: Resultate einer Phase-II-Studie mit österreichischer Beteiligung hätten laut den Forschenden Signale gezeigt, um die Wirksamkeit der Substanz anzuerkennen. Diese Ergebnisse wurden nun im renommierten Fachjournal „The Lancet“ veröffentlicht.

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Verzögerte Verschlechterung

Alle Studienteilnehmenden befanden sich zu Beginn in einem frühen Stadium der Erkrankung – maximal drei Jahre nach der Diagnose und unter stabiler symptomatischer Therapie. Die Mediziner erfassten den Zeitraum bis zum nächsten klinisch relevanten Ereignis, also bis zur nächsten eindeutigen motorischen Verschlechterung. Dieser sogenannte Time-to-Event-Endpunkt trat bei Betroffenen unter Placebo im Schnitt nach 49,7 Wochen ein, unter der Antikörpertherapie mit Prasinezumab verzögerte sich die Verschlechterung durchschnittlich um 11,4 Wochen auf 61,1 Wochen.

Der Schwellenwert für statistische Signifikanz wurde damit zwar knapp verfehlt – doch Seppi verwies auf einen aufschlussreichen Befund innerhalb der Daten: „Rund 75 Prozent der Probandinnen und Probanden bekamen als symptomatische Therapie L-Dopa. Die übrigen erhielten sogenannte MAOB-Hemmer. Betrachtet man ausschließlich die 75 Prozent der Betroffenen, die mit L-Dopa behandelt wurden, zeigt sich der Effekt eindeutig.“ Und weiter: „Unter der Antikörpertherapie mit Prasinezumab verzögerte sich die Verschlechterung nun signifikant um rund 16 Wochen auf mehr als 64 Wochen.“

Roche-Substanz im Einsatz

Hinzu kommt, dass Prasinezumab derzeit das vielversprechendste und am weitesten entwickelte Medikament bei Parkinson ist, bei dem die bisher erhobenen Studiendaten auf einen krankheitsmodifizierenden Effekt hindeuten. Das tatsächliche Ausmaß dieses Effekts ist laut Seppi derzeit noch nicht abschätzbar. Gleichzeitig gilt die Therapie als gut verträglich. Die Substanz wird vom Pharmaunternehmen Roche hergestellt, um das Protein Alpha-Synuclein außerhalb der Nervenzellen des Gehirns abzufangen, zu binden und abzubauen und dadurch die Schädigung der Nervenzellen zu reduzieren.

Laut der deutschen S3-Leitlinie zur Parkinson-Krankheit besteht die etablierte Standardtherapie derzeit aus dopaminerger, rein symptomatischer Behandlung mit Levodopa, Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmern oder COMT-Hemmern, während krankheitsmodifizierende medikamentöse Therapien bislang nicht zur Verfügung stehen.

Den Studienteilnehmenden wird der Antikörper Prasinezumab in den jeweiligen Zentren weiterhin einmal monatlich als sogenannte passive Impfung per Infusion verabreicht – auch um künftig Langzeitauswertungen zu ermöglichen.

Am Standort Innsbruck erhalten aktuell 20 Probandinnen und Probanden den Antikörper.