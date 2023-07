Österreichs Beitritt zum Sky Shield: Neutralität gefährdet?

Politische Meilensteine wurden gesetzt, als Österreich und die Schweiz dem „European Sky Shield“ beitraten. Nun bereiten sich Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf eine Besichtigung der zukünftigen Einsatzstelle vor, die den Auftakt zu Nehammers landesweiter Sommertour markiert.

Eine politische Milestone wurde erzielt, als die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner von der ÖVP und ihre schweizerische Pendants Viola Amherd ihre Unterschriften unter eine Absichtserklärung zur Teilnahme am „European Sky Shield“ setzten. Mit diesem Schritt treten sowohl Österreich als auch die Schweiz in das vom Nachbar Deutschland ins Leben gerufene Luftverteidigungssystem ein. Beide Nationen bleiben der Behauptung treu, dass diese Aktion in keiner Weise ihre Neutralität infrage stellt.

Besichtigung von „Sky Shield“

Kommenden Montag nehmen Bundeskanzler Karl Nehammer und die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an einer Besichtigung der zukünftigen Einsatzstelle des „Sky Shield“ in St. Johann im Pongau teil. Die Berichte weisen darauf hin, dass auch Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte, an dem um 9.30 Uhr angesetzten Besuch teilnehmen wird.

Laut „Heute“ ist die Besichtigung in Salzburg der Startschuss für Nehammers diesjährige Sommertour durch Österreich. Der führende ÖVP-Politiker hat das ehrgeizige Ziel, jedes Bundesland bis zum Ende des August mehrfach zu besuchen. Sein Zeitplan enthält Betriebsbesuche, Sommerfeste, Kultur- und Unternehmerveranstaltungen sowie Treffen mit Parteifunktionären.