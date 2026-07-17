Ohrfeige im Flieger: Passagier schlägt Stewardess – wegen Scharia

Ein Flug von der Türkei nach Düsseldorf endet mit einer Ohrfeige – und einem Geständnis noch am Flughafen.

Bereits am frühen Montagmorgen des 1. Juni, kurz nach sechs Uhr, kam es an Bord einer Maschine der Turkish Airlines zu einem Zwischenfall, der nun die Ermittlungsbehörden beschäftigt. Auf einem Flug von der Türkei nach Düsseldorf weigerte sich ein Passagier, seinen zugewiesenen Sitzplatz neben einer Frau einzunehmen, und wurde dabei zunehmend aggressiv. Als eine Flugbegleiterin ihn auf sein Verhalten aufmerksam machte, soll er ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Scharia als Begründung

Nach der Landung am Düsseldorfer Flughafen wurde die Bundespolizei unmittelbar zum Flugzeug gerufen, um eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzunehmen. Ein Polizeisprecher erläuterte gegenüber Bild die Hintergründe des Vorfalls: „Laut ersten Zeugenaussagen habe der Mann sich auf die Scharia (islamisches Religionsgesetz) berufen und lehnte es ab, neben einer Frau zu sitzen.“ In der darauffolgenden Konfrontation soll der Fluggast die Stewardess geohrfeigt haben.

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Die Strafanzeige wurde inzwischen von der Bundespolizei an die zuständige Düsseldorfer Polizei übergeben, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen 29-jährigen Deutschen aus dem Ruhrgebiet mit türkischem Migrationshintergrund handeln. Den Angaben zufolge hat der Mann die Tat gegenüber den Beamten der Bundespolizei bereits eingeräumt.