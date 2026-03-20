Online Casino Verluste zurückfordern in Österreich – So geht’s

Viele Menschen in Österreich haben in Online-Casinos Geld verloren – oft ohne zu wissen, dass diese Plattformen möglicherweise gar keine gültige österreichische Konzession besitzen. Was das rechtlich bedeutet und wie man seine Verluste zurückfordern kann, erklärt Jufina.at.

Die Rechtslage in Österreich: Was viele nicht wissen

In Österreich unterliegt das Online-Glücksspiel einer strikten gesetzlichen Regulierung. Derzeit verfügt einzig die Österreichische Lotterien GmbH mit ihrer Plattform win2day über eine rechtsgültige Konzession für den Betrieb von Online-Casinospielen im Inland.

Zahlreiche international tätige Anbieter sind zwar im Besitz von EU-Lizenzen – etwa jener der maltesischen Glücksspielabehörde – nicht jedoch einer österreichischen Konzession. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist dieser Unterschied kaum erkennbar, weil diese Plattformen im Internet frei zugänglich sind und mit professionellen deutschsprachigen Angeboten auftreten.

Wichtige Klarstellung zur Rechtslage

Maßgeblich ist NICHT, ob ein Anbieter innerhalb der EU lizenziert ist.

Entscheidend ist, ob er eine gültige Konzession für den österreichischen Markt besitzt.

Ohne diese Konzession können Spielverträge rechtlich unwirksam sein.

OGH-Entscheidung: Das sagt der Oberste Gerichtshof

Österreichische Gerichte haben in einer Reihe von Entscheidungen der vergangenen Jahre festgestellt, dass Spielverträge mit nicht-konzessionierten Anbietern unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich unwirksam sein können.

Der Oberste Gerichtshof Österreich hat in der Entscheidung 4 Ob 124/17i klargestellt: Verträge mit Online-Casinos ohne österreichische Konzession sind unwirksam – und Spielverluste können zurückgefordert werden.

Daraus ergibt sich für Betroffene unter Umständen die Möglichkeit, bereits geleistete Zahlungen zurückzuverlangen. Ob ein solcher Anspruch im konkreten Einzelfall besteht, hängt von mehreren rechtlichen Faktoren ab.

Welche Faktoren sind entscheidend?

Zeitraum der Spielteilnahme: Wann wurden Einzählungen geleistet?

Wann wurden Einzählungen geleistet? Anbieter: Verfügte die Plattform über eine österreichische Konzession?

Verfügte die Plattform über eine österreichische Konzession? Dokumentierte Einzahlungen: Welche Belege existieren?

Welche Belege existieren? Verjährungsfrist: Sind die Ansprüche noch innerhalb der gesetzlichen Frist?

Jufina.at: Deine Rechte kennen und geltend machen

Genau an dieser Stelle positioniert sich Jufina.at: Das Unternehmen klärt Betroffene über ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Rückforderung von Online-Casino-Verlusten in Österreich auf und engagiert sich dafür, potenzielle Ansprüche zu prüfen und – soweit rechtlich begründbar – geltend zu machen.

Im Mittelpunkt steht das Ziel, für mehr Klarheit zu sorgen und Spielerinnen sowie Spieler dabei zu unterstützen, ihre Rechte tatsächlich wahrzunehmen. Dabei geht es nicht um pauschale Versprechen, sondern um eine strukturierte Einschätzung der rechtlichen Ausgangslage im jeweiligen Einzelfall.

Gerade in einem sensiblen Bereich wie dem Online-Glücksspiel ist eine sachliche und nachvollziehbare Aufarbeitung oft der erste Schritt, um überhaupt beurteilen zu können, welche Möglichkeiten realistisch bestehen.



Online Casino Verluste zurückfordern Österreich – Jufina Rechtsberatung (Foto: zVg.)

Was Jufina.at für dich tut

• Kostenlose Erstprüfung deines individuellen Falls

• Aufklärung über die Rechtslage in Österreich

• Prüfung, ob dein Anbieter eine österreichische Konzession besitzt

• Unterstützung bei der Dokumentation und Geltendmachung von Ansprüchen

• Sachliche, verständliche Beratung – ohne kompliziertes Juristendeutsch

Warum so viele Betroffene nichts von ihren Rechten wissen

Einem Großteil der Betroffenen ist diese Rechtslage bislang nicht geläufig. Der Informationsbedarf ist entsprechend hoch – insbesondere zu Fragen wie:

Welche Anbieter fallen unter diese Regelung?

Welche Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Rückforderung vorliegen?

Wie gestaltet sich eine rechtliche Überprüfung in der Praxis?

Welche Fristen gilt es dabei einzuhalten?

Welche Unterlagen sind für eine Prüfung relevant?

Wie können frühere Einzahlungen nachvollzogen werden?

Gerade deshalb ist eine verständliche und seriöse Information in diesem Bereich von besonderer Bedeutung. Viele Menschen haben das Gefühl, nichts tun zu können – dabei stehen ihnen möglicherweise konkrete rechtliche Wege offen.

In 3 Schritten zum Check deiner Ansprüche

Fall prüfen lassen: Jufina.at analysiert kostenlos, ob dein Fall die Voraussetzungen erfüllt. Unterlagen zusammenstellen: Kontoauszüge, Einzahlungsbestätigung, E-Mails vom Anbieter – was du hast, hilft. Anspruch geltend machen: Wenn ein Anspruch besteht, unterstützt Jufina.at bei den weiteren Schritten.

Häufige Fragen zur Rückforderung von Online-Casino-Verlusten

Kann ich Verluste aus Online-Casinos wirklich zurückfordern?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist das in Österreich möglich. Wenn der Anbieter keine gültige österreichische Konzession besitzt, können Spielverträge rechtlich unwirksam sein – und geleistete Zahlungen rückforderbar. Der OGH hat dies in der Entscheidung 4 Ob 124/17i bestätigt.

Welche Online-Casinos sind in Österreich legal?

Derzeit verfügt einzig die Österreichische Lotterien GmbH mit ihrer Plattform win2day über eine österreichische Online-Casino-Konzession. Internationale Anbieter mit EU-Lizenz (z. B. Malta) sind in Österreich nicht automatisch legal.

Wie lange habe ich Zeit, Verluste zurückzufordern?

Die Verjährungsfristen sind je nach Einzelfall unterschiedlich. Es empfiehlt sich, so früh wie möglich eine Prüfung zu veranlassen, da Ansprüche mit der Zeit verjähren können. Jufina.at prüft die Verjährungssituation im individuellen Fall.

Was kostet die Prüfung durch Jufina.at?

Die Erstprüfung durch Jufina.at ist kostenlos. Weitere Informationen zu den Konditionen erhält man direkt auf jufina.at.

Welche Unterlagen brauche ich für die Prüfung?

Hilfreich sind Kontoauszüge mit Einzahlungen an das Casino, Bestätigung des Spielerkontos, E-Mails vom Anbieter sowie Screenshots. Auch wenn nicht alle Unterlagen vorhanden sind, lohnt sich eine erste Kontaktaufnahme.

Funktioniert das auch für Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft?

Grundsätzlich ja. Entscheidend ist, ob die Spielteilnahme in Österreich stattgefunden hat und ob der Anbieter keine österreichische Konzession besaß. Jufina.at berät individuell und mehrsprachig.

Rechtlicher Hinweis

Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.

Für eine individuelle rechtliche Einschätzung wende dich bitte an einen Rechtsanwalt oder prüfe deinen Fall direkt auf jufina.at. Die Erfolgsaussichten einer Rückforderung hängen vom jeweiligen Einzelfall ab.

Jufina.at – Online Casino Verluste zurückfordern in Österreich

Kostenlose Erstprüfung • OGH-anerkannte Rechtsgrundlage • Für alle betroffenen Spielerinnen und Spieler

Jufina – JUNO Finanz AG

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