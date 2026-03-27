Oster-Wahnsinn: Mini-Hasen kosten fast 7 Euro

69,80 Euro pro Kilo – der Lindt-Osterhase sprengt Preisrekorde. Ein Supermarkt zieht jetzt die Konsequenzen.

Der Blick auf die aktuellen Kilopreise sorgt für Aufsehen. Den Spitzenwert markieren die Osterhasen von Lindt: Das 50-Gramm-Goldhaserl schlägt mit 3,49 Euro pro Stück zu Buche – auf den Kilopreis hochgerechnet entspricht das 69,80 Euro. Wer zum Doppelpack greift, zahlt 6,99 Euro für 100 Gramm, was einem Kilopreis von 69,90 Euro entspricht.

Im Lieferumfang enthalten ist in diesem Fall eine Verpackung mit dem zweideutigen Aufdruck „Du bist Gold wert“. Ein deutscher Supermarkt hat die Lindt-Osterhasen aus seinem Angebot gestrichen – mit der Begründung, die Preise seien für den Betrieb wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Günstigere Alternativen

Zum Vergleich: Eine Lindt-Tafel mit 70 Prozent Kakaoanteil ist laut einer Erhebung von „heute.at“ in den Online-Shops von Interspar und Billa für 44,90 Euro pro Kilogramm erhältlich. Deutlich günstiger kommen Klassiker wie die Milka Alpenmilch weg: Die 90-Gramm-Variante liegt bei 22,11 Euro pro Kilo, die kleinere 45-Gramm-Tafel bei 30,89 Euro.

Bei Osterhasen anderer Marken ohne Goldfolienverpackung fallen die Kilopreise ebenfalls moderater aus: Ein Ferrero-Yogurette-Hase (75 g) kostet 42,53 Euro pro Kilo, der KitKat-Hase 42,24 Euro. Milka-Häschen bewegen sich je nach Gewicht zwischen 34,23 und 36,56 Euro pro Kilo. Der Bio-Osterhase von Billa kommt auf 34,50 Euro, die Spar-Premium-Variante auf 24,96 Euro.

Lindts Erklärung

Bereits vor einigen Tagen verteidigte Lindt-CEO Adalbert Lechner in einem Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal watson.ch die anhaltend hohen Preise trotz zuletzt gesunkener Kakaonotierungen. Die Rohstoffpreise lägen nach wie vor deutlich über dem langjährigen Mittel, so Lechner. Hinzu komme, dass Preissenkungen am Markt verzögert ankämen, da das Unternehmen üblicherweise Lagerbestände von sechs bis zwölf Monaten halte.

Darüber hinaus sei Kakao nur einer von mehreren Kostenfaktoren – Logistik, Energie sowie Investitionen in Nachhaltigkeitsprogramme spielten ebenfalls eine wesentliche Rolle.